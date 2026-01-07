CGIL Roma: Sparatoria alla sede, atto di intimidazione e allarme.

La riapertura della sede della CGIL a Primavalle, Roma, questa mattina, è stata segnata da un atto di estrema gravità: la scoperta di cinque fori di proiettile, uno per ciascuna vetrata e serranda dell’edificio.

La notizia, comunicata attraverso una nota congiunta della CGIL di Roma e Lazio e della Camera del Lavoro di Civitavecchia, Roma Nord, Viterbo, sottolinea la natura deliberata e mirata dell’azione intimidatoria.

L’episodio non solo rappresenta una violazione della proprietà sindacale, ma incide profondamente sul tessuto democratico e sulla libertà di espressione, pilastri fondamentali della nostra società.

La scelta di colpire esclusivamente la sede della CGIL, ignorando le strutture adiacenti, evidenzia una volontà precisa di intimidire e mettere a tacere una voce sindacale, simbolo di difesa dei diritti dei lavoratori.

Immediatamente, le autorità sono state allertate e una denuncia formale è stata presentata, garantendo la piena collaborazione degli organi inquirenti.

L’urgenza di identificare e assicurare alla giustizia i responsabili è prioritaria, al fine di prevenire escalation e ripercussioni sulla sicurezza della comunità e sulla libera attività sindacale.

L’assenza di rivendicazioni, per ora, non fa che acuire la preoccupazione, suggerendo una dinamica complessa e potenzialmente legata a motivazioni di natura ideologica o a tentativi di destabilizzazione.

Si tratta di un campanello d’allarme che richiede una risposta forte e coordinata da parte delle istituzioni, delle forze dell’ordine e di tutta la società civile.

La CGIL, con la sua storia di impegno sociale e di difesa dei diritti dei lavoratori, non si lascerà intimidire e continuerà a svolgere il suo ruolo di interlocutore e di voce per i più deboli, rafforzando al contempo la vigilanza e la collaborazione con le autorità per garantire la sicurezza dei suoi iscritti e del personale.

L’episodio solleva interrogativi sulla crescente tensione sociale e sulla necessità di promuovere il dialogo e la riconciliazione, per evitare che simili atti di violenza si ripetano e minino la coesione del Paese.