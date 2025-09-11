Crosetto hackerato: indagine sulla sicurezza nazionale.

L’episodio di violazione del profilo X (precedentemente Twitter) del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha innescato un’indagine formale condotta dalla Procura di Roma, aprendo un fascicolo dedicato all’accertamento delle responsabilità dietro l’attacco informatico.

L’ipotesi di reato, attualmente contro ignoti, si concentra sull’accesso abusivo a sistemi informatici e telematici, un delitto previsto dal codice penale che punisce chi, senza autorizzazione, sottrae dati, li altera o danneggia.

L’incursione nel profilo ufficiale del Ministro, un canale di comunicazione essenziale per un esponente del governo, solleva interrogativi complessi che vanno ben oltre la semplice violazione di un account social.

L’atto, infatti, rappresenta una potenziale compromissione della sicurezza nazionale e un tentativo di disinformazione mirato.

La pubblicazione di messaggi falsi, in particolare quelli che simulavano richieste di donazioni in criptovalute, sfruttando eventi sensibili come il lutto per Giorgio Armani e la drammatica situazione di Gaza, evidenzia una sofisticazione nell’operazione e un chiaro intento manipolativo.

La gravità dell’incidente trascende la violazione della privacy del Ministro.

Essa apre scenari preoccupanti riguardo alla vulnerabilità delle comunicazioni governative e alla potenziale interferenza, tramite disinformazione, nei processi decisionali.

La diffusione di notizie false, anche se limitata nel tempo, può erodere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e creare confusione in un momento storico già segnato da tensioni geopolitiche e crisi umanitarie.

L’indagine dovrà ora concentrarsi su diversi aspetti chiave.

Innanzitutto, sarà fondamentale tracciare le origini dell’attacco e identificare i responsabili, analizzando indirizzi IP, log di accesso e possibili tracce lasciate dai cybercriminali.

Parallelamente, sarà necessario valutare il livello di sicurezza dei sistemi informatici utilizzati dal Ministro e dall’amministrazione della Difesa, al fine di prevenire futuri episodi simili.

La valutazione dovrà estendersi anche alle procedure di verifica dell’autenticità dei messaggi pubblicati, implementando sistemi di autenticazione a due fattori e sensibilizzando il personale addetto alla gestione dei social media sulle minacce informatiche.

L’episodio Crosetto rappresenta un campanello d’allarme per l’intera pubblica amministrazione italiana, richiamando l’attenzione sulla necessità di rafforzare le competenze digitali del personale, investire in tecnologie di sicurezza avanzate e sviluppare una cultura della resilienza informatica.

La protezione delle comunicazioni governative, in un’era dominata dalla guerra cibernetica e dalla disinformazione digitale, è diventata una priorità assoluta per la salvaguardia della democrazia e la stabilità del Paese.