Incendio sull’autobus 557: monopattino elettrico al centro delle indagini

Un episodio di grave potenziale pericolo ha interrotto il regolare servizio della linea 557, operante nell’area di Piazza Cardinali.

Un incendio, prontamente domato dai Vigili del Fuoco, ha interessato uno degli autobus, fortunatamente senza causare feriti o lesioni a persone.

L’accaduto solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza dei trasporti pubblici e sull’aderenza delle normative vigenti.

Le indagini preliminari, condotte sulla base di una prima testimonianza, suggeriscono che l’incendio potrebbe essere originato da un dispositivo di micromobilità elettrica – un monopattino, nello specifico – trasportato illegalmente a bordo del mezzo.

Questa circostanza evidenzia una criticità significativa: la presenza di batterie agli ioni di litio, intrinsecamente soggette a rischi di surriscaldamento e incendio, in ambienti ristretti e ventilati come gli autobus, rappresenta una potenziale minaccia per l’incolumità dei passeggeri e l’integrità del veicolo stesso.

La Direzione ATAC, in una nota ufficiale, ha ribadito con fermezza il divieto assoluto di trasporto di dispositivi di trazione elettrica – monopattini, hoverboard, scooter elettrici e simili – sia sui mezzi di superficie che nella rete metropolitana.

Tale regolamento, già esistente, viene ora riaffermato in seguito all’evento, con l’obiettivo di prevenire future situazioni di pericolo.

Il trasporto di tali dispositivi è infatti soggetto a una serie di problematiche legate alla sicurezza: rischio di incendi, interferenze con i sistemi elettrici del veicolo, ostacolo alla rapida evacuazione in caso di emergenza.

L’azienda, consapevole della crescente diffusione di questi mezzi di trasporto, invita attivamente la cittadinanza a collaborare, segnalando al personale ATAC qualsiasi comportamento in contrasto con la normativa.

Questa richiesta di collaborazione sottolinea la responsabilità condivisa nella tutela del bene pubblico, che include non solo i mezzi di trasporto, ma soprattutto la sicurezza e il benessere dei cittadini.

L’evento, inoltre, riapre un dibattito più ampio sulla regolamentazione dei mezzi di micromobilità elettrica all’interno dello spazio pubblico.

Oltre al divieto di trasporto sui mezzi pubblici, è necessario valutare misure più ampie, come aree di ricarica sicure, campagne di sensibilizzazione sui rischi legati alle batterie, e standard più stringenti per la sicurezza dei dispositivi stessi.

La prevenzione, l’educazione e il rispetto delle normative si rivelano, in questo contesto, elementi imprescindibili per garantire un trasporto pubblico efficiente e, soprattutto, sicuro per tutti.

Le indagini tecniche di ATAC approfondiranno gli aspetti relativi all’accensione, valutando l’eventuale presenza di fattori esterni che potrebbero aver contribuito all’incendio, oltre a verificare la corretta manutenzione del mezzo coinvolto.