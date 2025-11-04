Lutto a Roma: Città in Cordoglio per la Scomparsa di un Edile

Un velo di tristezza avvolge Roma, segnando il 5 novembre con una dichiarazione di lutto cittadino.

La decisione, assunta dal Sindaco Roberto Gualtieri, testimonia la profonda commozione per la perdita di Octay Stroici, un lavoratore edile che dedicava le proprie energie al restauro di uno dei monumenti simbolo della città: la Torre dei Conti.

Questa perdita, verificatasi in circostanze ancora in corso di accertamento, pone l’attenzione non solo sul dolore di una famiglia lacerata, ma anche sulla fragilità intrinseca del lavoro in quota, spesso svolto in condizioni di precarietà e rischi considerevoli.

Octay Stroici, un uomo che con le proprie mani contribuiva a preservare il patrimonio storico e artistico di Roma, è scomparso improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari, i colleghi e nella comunità che lo ha conosciuto.

L’ordinanza del lutto cittadino non è solo un gesto formale, ma un atto di riconoscimento del valore umano di Stroici e del ruolo cruciale svolto dagli operatori edili, spesso invisibili, che permettono di mantenere vivo e fruibile il patrimonio culturale della città.

È un’occasione per riflettere sulla sicurezza nei cantieri, sulla necessità di garantire condizioni di lavoro adeguate e sulla dignità di coloro che, quotidianamente, si confrontano con attività complesse e potenzialmente pericolose.

Le bandiere a mezz’asta, issate in tutti gli edifici comunali, rappresentano un monito silenzioso, un invito a onorare la memoria di Octay Stroici e a redigere un bilancio più attento alla tutela della vita e alla prevenzione dei rischi professionali.

La città di Roma, con questo gesto di cordoglio, si stringe attorno alla famiglia e ai colleghi del defunto, condividendo il dolore e auspicando che simili tragedie non si ripetano, promuovendo una cultura della sicurezza e del rispetto per ogni lavoratore.

Questo momento di lutto si configura come un’occasione per una riflessione più ampia sul valore del lavoro, sulla responsabilità sociale e sulla necessità di proteggere chi contribuisce a preservare l’identità e la bellezza di Roma.