Meloni: Politica con Amore, Contro l’Odio e la Violenza

“La mia provenienza politica è stata, non raramente, oggetto di accuse infondate, di un’ostilità che si rivela paradossale nel momento in cui si esultanza e si assolve da ogni responsabilità chi ha commesso un atto barbaro, un deliberato spegnimento di una giovane vita per il solo coraggio di difendere le proprie convinzioni.

È una riflessione che mi porta a interrogarmi sulla natura stessa del dibattito pubblico”, ha esordito la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante l’evento celebrativo dell’Unione di Centro, a Roma.

La sua riflessione si è poi ampliata, trascendendo l’episodio tragico per delineare una visione più ampia del ruolo e della responsabilità della politica nel contesto contemporaneo.

“Ci troviamo di fronte a una necessità impellente: ridefinire il significato stesso di ‘politica’.

Dobbiamo dimostrare che essa può incarnare autorevolezza, non come imposizione, ma come capacità di ispirare fiducia e consenso attraverso la coerenza e l’integrità morale.

Che può essere credibile, ancorandosi a valori solidi e trasparenti, distanziandosi dalle derive populiste e dalle promesse irrealizzabili.

Che può essere permeata di dedizione, traducendosi in un impegno costante a favore del bene comune, superando gli interessi particolari e le logiche di partito.

Che può richiedere sacrificio, non inteso come rinuncia ai propri desideri, ma come disponibilità a mettersi al servizio della collettività, anteponendo il dovere all’opportunismo.

Soprattutto, deve essere fatta con amore: non un amore paternalistico o acritico, ma un amore appassionato per le idee che la animano, per la nazione che la rappresenta, per le persone che la costituiscono.

“Il riferimento all’aumento della violenza e dell’odio nel dibattito politico, in questi tempi convulsi, non è casuale.

“La brutalità verbale, le strumentalizzazioni, le campagne diffamatorie si sono trasformate in una piaga che mina le fondamenta della democrazia, generando un clima di paura e di sfiducia.

È un fenomeno che ci impone una riflessione profonda, un’analisi lucida delle cause e delle conseguenze.

Non possiamo permettere che la politica diventi un campo di battaglia dove prevale la legge del più forte, dove il dissenso viene soffocato con la violenza e l’intimidazione.

La nostra responsabilità, come leader politici e come cittadini, è quella di promuovere un dialogo costruttivo, un confronto civile, un rispetto reciproco, anche quando le opinioni divergono.

“Meloni ha concluso sottolineando che “ricostruire un clima di fiducia e di rispetto richiede un impegno quotidiano, una rinuncia alle provocazioni, una capacità di ascolto e di comprensione.

Richiede coraggio, perché significa andare controcorrente, difendere i valori della libertà e della democrazia, anche quando questo comporta delle conseguenze.

Ma soprattutto, richiede amore: amore per la verità, amore per la giustizia, amore per il nostro Paese.

“