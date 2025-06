Natalina Romeo Arena: la memoria viva di un’Italia che vota.

Natalina Romeo Arena, un nome che incarna la memoria viva di un’Italia in trasformazione. A 102 anni, è la votante più anziana di Viterbo, custode silenziosa di un’epoca cruciale. I suoi occhi, testimoni privilegiati del tempo che fu, hanno assistito alla nascita della Repubblica Italiana e alla stesura della Costituzione, un evento storico che il 2 giugno 1946 ha sancito l’ammissione delle donne al voto, un traguardo atteso da decenni. Quel giorno, il Paese si divise in un referendum tra Repubblica e Monarchia, un voto che Natalina, come poche altre, può ricordare con lucidità e partecipazione.La sua recente visita al seggio elettorale nel quartiere Ellera, affiancata dall’affetto dei suoi familiari, non è stata una semplice formalità, ma un atto simbolico di profonda responsabilità civica. Un gesto che trascende la mera espressione di preferenza politica, elevandosi a dichiarazione di continuità con i valori fondanti della democrazia italiana. Natalina ha vissuto in prima persona la transizione da un regime autoritario a un sistema repubblicano, comprendendo il peso e l’importanza del diritto di voto come strumento di partecipazione attiva alla vita pubblica.La sua presenza al seggio rappresenta un ponte tra generazioni, un monito a non dare per scontati i diritti conquistati con sacrifici e lotte. La sua esperienza personale, intrisa di storia e di impegno civile, dovrebbe ispirare tutti, soprattutto i giovani, a coltivare un senso di appartenenza alla comunità e a esercitare il proprio diritto di voto con consapevolezza e passione. Natalina Romeo Arena non è solo una votante anziana, ma un simbolo di resilienza, di impegno e di amore per la propria terra, un patrimonio inestimabile da custodire e tramandare. La sua partecipazione al voto è un’eco del passato che risuona nel presente, un invito a costruire un futuro migliore, fondato sui principi di libertà, uguaglianza e giustizia sociale.