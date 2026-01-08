Rinnovamento Policlinico Umberto I: il futuro della sanità laziale entro il 2030

Il futuro del Policlinico Umberto I, fulcro strategico dell’assistenza sanitaria regionale, si configura come un ambizioso progetto di rinnovamento profondo, con una timeline articolata che punta all’operatività entro la conclusione del decennio in corso.

La realizzazione, annunciata dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante la presentazione del progetto alla Sapienza Università di Roma, si sviluppa attraverso fasi cruciali, ciascuna con proprie peculiarità procedurali e tecniche.

La prima tappa, prevista per il 2026, è legata all’acquisizione definitiva del bene, con due possibili percorsi in valutazione: una gara pubblica o un affidamento diretto al Demanio.

Questa decisione, attualmente in fase di ponderazione, influenzerà significativamente la successiva pianificazione e l’avvio dei lavori.

Successivamente, si prospetta una sfida progettuale di notevole complessità.

La fase di progettazione esecutiva, che definisce nel dettaglio le caratteristiche costruttive, impiantistiche e funzionali della nuova struttura, sarà oggetto di una gara altamente specializzata.

Si tratta di un processo che richiederà competenze elevate in ambito architettonico, ingegneristico e sanitario, al fine di garantire un’opera all’avanguardia, efficiente e perfettamente integrata con le esigenze operative del Policlinico.

La stima dei tempi tecnici, elaborata da un team di esperti, indica un arco temporale di circa quattro anni per la completa esecuzione dei lavori.

Questa valutazione, pur consapevole delle potenziali difficoltà e imprevisti che possono sorgere in un cantiere di tale portata, mira a garantire un’accelerazione dei tempi senza compromettere la qualità e la sicurezza dell’opera.

L’obiettivo finale, quindi, è quello di inaugurare il nuovo Policlinico Umberto I entro la fine del 2030 o, al più tardi, nei primi mesi del 2031.

Questa data rappresenta un traguardo fondamentale per la sanità laziale, poiché il nuovo complesso polifunzionale si prefigge di ampliare l’offerta di servizi, migliorare l’efficienza operativa e creare un ambiente più confortevole e accogliente per pazienti, personale sanitario e visitatori.

Il progetto, oltre alla sua valenza assistenziale, mira a rafforzare la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, contribuendo a posizionare il Policlinico Umberto I come un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale.