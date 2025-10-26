Roma, baluardo di pace in un mondo in conflitto.

Roma, crocevia di civiltà e culla di valori, si erge oggi, in un’epoca segnata da conflitti e incertezze, come baluardo di un ideale che trascende le contese terrene: la pace.

L’incontro internazionale promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, alla presenza di figure istituzionali di rilievo e di rappresentanti del mondo, non è un mero evento, ma un atto di fede nella capacità dell’umanità di superare le divisioni e abbracciare un futuro di convivenza pacifica.

Il sindaco Gualtieri ha sottolineato come la vocazione romana, intrinsecamente legata alla ricerca di armonia e concordia, assuma oggi un’importanza cruciale.

In un mondo lacerato da guerre e da rivendicazioni imperialistiche, la città, custode di una storia millenaria e fulcro della Chiesa cattolica, ha il dovere morale di proiettare un messaggio di speranza, di dialogo interreligioso e di solidarietà universale.

Non si tratta di un’illusione utopica, bensì di un impegno concreto, una sfida quotidiana che richiede la partecipazione attiva di istituzioni, comunità e singoli cittadini.

La tentazione di ricorrere alla forza, di imporre il proprio volere attraverso la violenza, è un sintomo preoccupante del nostro tempo, un tradimento dei principi fondamentali del diritto internazionale.

L’odio, l’integralismo e la negazione della dignità umana sono le radici di ogni conflitto, le fondamenta su cui si erigono regimi di oppressione e di ingiustizia.

Non possiamo rassegnarci a questa spirale di distruzione, ma dobbiamo invece coltivare la consapevolezza che la pace è possibile, che il dialogo è l’unica via per risolvere le controversie e costruire un futuro di prosperità e di libertà per tutti.

Le immagini strazianti che provengono da ogni angolo del pianeta, vicine e lontane, ci ricordano la fragilità della condizione umana e la necessità di agire con urgenza.

Ma queste stesse immagini, paradossalmente, sono anche una testimonianza della resilienza dello spirito umano, della sua capacità di resistere e di sperare, anche nelle circostanze più avverse.

Il multilateralismo, il rispetto del diritto internazionale, la cooperazione tra le nazioni sono i pilastri su cui si fonda un ordine mondiale giusto e pacifico.

Roma, in quanto capitale della pace e della fraternità, si offre come punto di riferimento per coloro che credono in un futuro migliore, un luogo di incontro e di scambio, dove culture e religioni diverse possono convivere in armonia.

L’iniziativa di Sant’Egidio, che riunisce leader religiosi, intellettuali, politici e rappresentanti della società civile, rappresenta un esempio concreto di come il dialogo e la cooperazione possano superare le barriere ideologiche e culturali.

La sfida è ardua, ma la speranza non deve morire, perché la pace è il nostro più alto dovere, la nostra più nobile aspirazione.

Ed è un impegno che Roma assume con orgoglio e con determinazione, affiancando coloro che, in tutto il mondo, lavorano instancabilmente per un futuro di pace e di giustizia.