Roma, il Papa ricorda i giovani e affronta le loro ferite

“Cari giovani di Roma, figli e figlie della diocesi che mi accoglie con calore,” così ha esordito il Pontefice, dopo il commovente saluto del Cardinale Vicario Baldo Reina.

L’atmosfera nell’Aula Paolo VI era intrisa di un sentimento profondo, un ricordo vibrante che ha immediatamente segnato il momento.

Il Cardinale Reina, con voce ferma e sguardo rivolto verso la miriade di volti giovanili presenti, ha voluto innanzitutto onorare la memoria dei ragazzi scomparsi a Crans-Montana, sottolineando l’amara coincidenza delle loro età con quelle dei presenti.

Un monito a non dimenticare, a coltivare la memoria come sentinella contro l’indifferenza e la superficialità.

Il Giubileo, un anno di grazia e di intensa partecipazione, ha offerto uno spaccato tangibile della generosità e dell’apertura di cuore dei giovani romani.

La loro disponibilità ad accogliere, ad offrire un sorriso, una mano tesa, ha illuminato il cammino del pellegrinaggio e ha lasciato un’eredità di speranza.

Ma l’incontro, pur nella gioia dell’accoglienza, non ha voluto eludere la realtà complessa e dolorosa che affligge una parte della gioventù romana.

Il Cardinale Reina ha sapientemente evocato la fragilità e le sofferenze che si celano dietro le apparenze, i drammi silenziosi che gravano su vite spezzate dalla dipendenza, dalla malattia, dalla solitudine.

Un quadro desolante, ma non privo di speranza.

Riconoscere queste ferite, parlarne apertamente, significa compiere un atto di amore fraterno e offrire una via d’uscita dall’ombra.

È cruciale, in quest’epoca di rapide trasformazioni e di incertezze, offrire ai giovani strumenti di discernimento, stimoli per una crescita interiore autentica, modelli di riferimento che sappiano ispirare valori come la solidarietà, la responsabilità, l’impegno civile.

Non si tratta di offrire risposte preconfezionate, ma di accompagnare i giovani nel loro percorso di ricerca, sostenendoli nelle loro scelte, incoraggiandoli a costruire un futuro più giusto e più umano.

L’incontro rappresenta un’opportunità preziosa per ascoltare le loro voci, comprendere le loro paure, condividere le loro speranze.

I giovani non sono solo il futuro, ma sono anche il presente, con le loro energie, le loro idee, la loro capacità di sognare un mondo migliore.

E il loro sogno, se coltivato con cura e con amore, può diventare la forza motrice di un cambiamento profondo e duraturo.

Un cammino che richiede coraggio, perseveranza, ma anche la consapevolezza che non si è mai soli.