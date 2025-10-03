Sciopero e mobilitazione: un grido per Palestina e diritti sociali

La mobilitazione unitaria promossa dalla Cgil ha visto una significativa affluenza a piazza Vittorio, segnando un momento di forte richiamo alla coscienza civile e alla rivendicazione dei diritti.

Al corteo, in una giornata di sciopero e di partecipazione popolare, hanno aderito figure di spicco del panorama politico italiano, tra cui Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, affiancata dal capogruppo all’Europarlamento, Nicola Zingaretti.

Il corteo, percorso sotto un banner eloquente che recitava “Fermiamo il massacro”, ha rappresentato un atto di solidarietà verso la popolazione palestinese e una denuncia delle attuali dinamiche geopolitiche.

Elly Schlein, intervenendo a margine dell’evento, ha descritto la giornata come un’espressione vibrante di risveglio democratico, una dimostrazione tangibile che l’anima dell’Italia resiste e si fa sentire nonostante le politiche governative.

Lo sciopero, ha enfatizzato, non è solo una protesta, ma un atto di speranza, un grido per una “Palestina libera” e per la fine delle sofferenze che affliggono la popolazione civile.

La partecipazione trasversale, che unisce generazioni diverse, testimonia la necessità di un cambiamento profondo e urgente.

Anche Nicola Fratoianni, esponente di Avs, ha condannato le recenti dichiarazioni di alcuni esponenti governativi, definendole non solo irrispettose nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche un tentativo di delegittimare il diritto allo sciopero, pilastro fondamentale della democrazia.

Le parole di Giorgia Meloni relative al weekend lungo, in particolare, sono state giudicate “indecorose e vergognose”, in considerazione del sacrificio economico che gli scioperanti compiono rinunciando volontariamente a una giornata di salario.

La mobilitazione, al di là della specifica rivendicazione per Gaza, si configura come una più ampia rivendicazione di giustizia sociale, di diritti del lavoro e di rispetto della dignità umana.

Essa riflette una crescente preoccupazione per le disuguaglianze economiche, per le politiche di austerity e per la crescente erosione dei diritti fondamentali.

La presenza di diverse forze politiche, pur con differenti sensibilità, sottolinea l’urgenza di un fronte comune contro le ingiustizie e per la costruzione di una società più equa e solidale.

L’evento rappresenta un monito per le istituzioni e un appello alla responsabilità politica, invitando a un dialogo costruttivo e a politiche concrete a favore del benessere collettivo.

La partecipazione attiva dei cittadini, attraverso lo sciopero e la mobilitazione, conferma la vitalità della democrazia e la sua capacità di generare cambiamento.