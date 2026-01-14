Tg5: 34 anni di informazione e futuro.

Trentaquattro anni.

Un traguardo che raramente si celebra con tale naturalezza, eppure è il frutto di una combinazione unica di visione, perseveranza e capacità di adattamento.

Il Tg5, più che un telegiornale, è diventato un’istituzione, un punto di riferimento nell’informazione italiana, testimone e interprete di un’epoca.

Un’eredità che si rinnova, come sottolineato dall’Amministratore Delegato di Mfe-Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, durante la celebrazione del suo compleanno.

L’affermazione che il Tg5 “migliora con il tempo” non è retorica.

È la conseguenza di un lavoro costante, una ricerca incessante di qualità che si traduce in rigore giornalistico, chiarezza espositiva e, soprattutto, in un profondo rispetto per l’intelligenza del pubblico.

La coesione del team, elemento cruciale come evidenziato dal direttore Clemente J.

Mimun, è il collante che permette di affrontare le sfide di un panorama mediatico in continua evoluzione.

Oggi, quella squadra si arricchisce di nuove energie, di nuovi talenti, mantenendo intatta la memoria e l’esperienza di chi l’ha resa possibile.

Berlusconi ha posto l’attenzione su una realtà impellente: il cambiamento del modello di business televisivo.

L’irruzione del web, dominato da colossi digitali americani, ha sottratto una quota significativa dei ricavi pubblicitari, costringendo il settore a una profonda riflessione strategica.

Un progetto ambizioso, focalizzato sull’innovazione tecnologica, sull’intelligenza artificiale e sull’ottimizzazione dei processi produttivi, che mira a rafforzare la presenza del gruppo a livello internazionale.

Tuttavia, un elemento imprescindibile di questa visione è il mantenimento di un forte legame con le comunità locali.

Questa prossimità geografica e culturale rappresenta un valore inestimabile, un patrimonio da custodire e valorizzare, perché è essa che radica l’informazione nel territorio e la rende autentica e rilevante per il pubblico.

La richiesta di “fare il tifo” per l’azienda non è un invito all’entusiasmo superficiale, ma una sollecitazione a sentirsi parte di un progetto più ampio, un’opportunità per contribuire al suo successo.

L’esempio del Tg5, con la sua qualità e professionalità, deve essere replicato in tutti i paesi in cui Mediaset è presente, ispirando un modello di informazione rigorosa, equilibrata e vicina alle persone.

Un modello che sappia coniugare la modernità e l’innovazione con la tradizione e il legame con il territorio.