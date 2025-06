Victor Fadlun riconfermato presidente della Comunità ebraica di Roma

La Comunità ebraica di Roma ha espresso la sua volontà, confermando Victor Fadlun alla presidenza con la sua lista “Dor vaDor” in un rinnovamento degli organi comunitari che ha evidenziato un forte sostegno alla sua visione. Le elezioni, tenutesi con un’affluenza superiore al 45%, hanno sancito una vittoria significativa, con la lista di Fadlun che ha raccolto oltre il 55% dei voti, assicurandosi il premio di maggioranza previsto dallo statuto.Questo risultato non è solo un segno di fiducia nel leader uscente, ma riflette anche una complessa dinamica interna alla comunità, segnata da un desiderio di continuità e stabilità in un momento storico particolarmente delicato. La Comunità ebraica romana, come altre realtà ebraiche in Europa, si confronta con sfide di sicurezza, integrazione sociale e preservazione dell’identità culturale, ereditate da un passato di persecuzioni e alimentate dalle attuali tensioni geopolitiche.La leadership di Fadlun, che si appresta a intraprendere un secondo mandato di quattro anni, si trova ora a gestire aspettative elevate. Si prevede che l’attenzione si concentrerà su temi cruciali come il rafforzamento delle relazioni con le istituzioni civili e religiose, la promozione dell’educazione ebraica per le nuove generazioni, e il dialogo interculturale volto a contrastare l’antisemitismo e a promuovere la coesione sociale. La composizione del nuovo consiglio, risultato delle elezioni, sarà determinante per la realizzazione del programma che il Presidente Fadlun intende portare avanti. Il confronto e la collaborazione tra le diverse sensibilità presenti nella comunità, pur nel rispetto delle differenti posizioni, rappresentano un fattore chiave per affrontare le sfide future e consolidare il ruolo della Comunità ebraica di Roma come punto di riferimento culturale, religioso e sociale nel panorama italiano. Il voto significativo dei membri della comunità dimostra un impegno attivo nella vita associativa e una volontà di contribuire alla costruzione di un futuro prospero e sicuro per la comunità ebraica romana.