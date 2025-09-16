Willy: Un ragazzo, un’umanità da ricordare.

Davanti a questa piazza, testimone silenziosa di un lutto nazionale, un profondo onore m’assale.

Un luogo che ha accolto e custodito il cuore di Willy, strappato troppo presto alla vita.

In questo momento di raccoglimento, sentiamo l’eco sincera dell’Italia intera, un abbraccio collettivo che tenta di lenire il nostro dolore profondo.

Esprimo la mia più sentita gratitudine per la vostra presenza, un atto di rispetto verso la memoria di un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile.

Willy, non vorrei che il suo nome fosse avvolto nella retorica dell’eroismo.

Willy era, semplicemente, un ragazzo.

Un amico di tutti.

Un volto gentile, un sorriso sincero.

La sua essenza era fatta di umanità, di apertura, di disponibilità.

Il messaggio che coltiviamo, che alimentiamo con costanza da cinque anni, è un invito all’esistenza pacifica, a una vita permeata dalla serenità interiore e libera dall’accecante fiamma dell’odio.

L’odio, come un parassita invisibile, si nutre di rancore e genera spirali di violenza senza fine.

La vendetta, illusoria e distruttiva, non cancella il dolore, ma lo amplifica, perpetuando un ciclo di sofferenza.

Anzi, la vendetta offusca la visione, impedendoci di cogliere la bellezza effimera e preziosa che ci circonda, di apprezzare la fragilità dell’esistenza.

Dobbiamo aspirare a un’empatia radicale, a una comprensione profonda delle radici dell’odio, che spesso affondano in disuguaglianze, in paure ancestrali e in pregiudizi interiorizzati.

Willy è una lezione: una lezione di umanità che ci invita a superare le barriere culturali, a costruire ponti di dialogo, a coltivare la tolleranza e a promuovere l’inclusione.

Ricordiamo Willy non con la retorica dell’eroe, ma con l’esempio concreto di un ragazzo che ha vissuto la sua vita con semplicità, onestà e generosità.

Che la sua memoria ispiri tutti noi a costruire un futuro di pace, di rispetto reciproco e di convivenza civile.

Un futuro dove l’odio sia sostituito dalla speranza, la vendetta dalla comprensione e la violenza dalla compassione.