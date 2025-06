Algoritmo del Benessere: Un Viaggio alla Scoperta di Sé

L’Algoritmo del Benessere: Un Viaggio Scenico alla Scoperta di SéIl Teatro Trastevere di Roma, venerdì 4 luglio alle ore 21.00, accoglie un’esperienza performativa che trascende la semplice rappresentazione teatrale, proponendo un’esplorazione intima e stimolante sul significato della felicità. Non si tratta di una lezione accademica né di un manuale di auto-aiuto, ma di un viaggio scenico corale, guidato dall’eclettico Patrick vom Bruck, coach, formatore e attore, e diretto con maestria da Massimo Ceccovecchi.Lo spettacolo si pone una domanda audace: è possibile distillare il benessere in un codice, in un insieme di azioni e convinzioni ripetibili? Vom Bruck, attraverso un intreccio sapiente di monologhi, interazioni con il pubblico e performance teatrali, demolisce la ricerca semplicistica della felicità, per poi ricostruirla su fondamenta più solide, quelle della consapevolezza e dell’autenticità.L’opera non si limita a offrire spunti di riflessione; piuttosto, invita il pubblico a una co-creazione di significato. Attraverso aneddoti personali, rivelazioni inaspettate e un’analisi acuta dei meccanismi della comunicazione, lo spettacolo svela le trappole di un linguaggio spesso disconnesso dall’esperienza emotiva. Vom Bruck, con una presenza scenica magnetica, decifra le dinamiche del dialogo interiore, mettendo in luce come l’auto-sabotaggio e le narrazioni limitanti possano ostacolare la realizzazione personale.Il cuore pulsante dello spettacolo è l’integrazione tra formazione e intrattenimento, un approccio innovativo che attinge alle discipline della Psicocibernetica e della PNL (Programmazione Neuro-Linguistica). Von Bruck dimostra come la creazione di un’immagine positiva di sé, supportata da strategie concrete e focalizzate sull’azione, possa innescare una metamorfosi profonda nel modo in cui percepiamo la realtà e interagiamo con essa.Questo appuntamento non è un semplice evento culturale, ma un catalizzatore di trasformazione. Un’occasione per giornalisti, imprenditori, leader, professionisti e, soprattutto, per chiunque sia alla ricerca di un percorso autentico verso il benessere e la pienezza. Un invito a decostruire i modelli imposti e a reimpostare il proprio algoritmo personale, alla scoperta di un’esistenza più significativa e appagante. Un viaggio che, forse, ci porterà a comprendere che la felicità non è qualcosa da trovare, ma qualcosa da creare.