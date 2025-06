BMW Roma Cup: 20 anni di tennis femminile d’élite.

Il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo si appresta a celebrare la ventesima edizione della BMW Roma Cup, un evento di prestigio che consolida il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama del tennis femminile internazionale. L’appuntamento, ufficialmente presentato il 26 giugno, si configura come un crocevia di talenti e passioni, grazie al sostegno di BMW, partner di spicco che ne sottolinea l’importanza. Dal 30 giugno al 6 luglio 2025, gli Impianti Sportivi dell’Acqua Acetosa accoglieranno atlete provenienti da tutto il mondo, offrendo loro un palcoscenico di alto livello e un’esperienza indimenticabile per un vasto pubblico di appassionati.Con un montepremi di 30.000 dollari, il torneo attrarrà giocatrici di livello mondiale, posizionate tra le prime 200 e 300 del ranking WTA. Questa edizione si propone di onorare un’eredità sportiva illustre, un percorso costellato da giovani promesse che, nel corso degli anni, hanno lasciato il segno nel tennis globale. Campionesse come Jasmine Paolini, che ha conquistato il premio di giovane promessa proprio tra le mura del Tevere Remo nel 2013, e stelle affermate come Andrea Pecović, Maria Teresa Torro-Flores, Arantxa Rus, Timea Bacsinszky, Zarina Dyas, Alizè Cornet, le azzurre della Fed Cup Karina Knapp e Camila Giorgi, Elena Rybakina (campionessa di Wimbledon e vincitrice degli Internazionali Bnl d’Italia), Martina Di Giuseppe (trionfatrice nel 2018), Daniela Seguel e Tena Lukas, hanno contribuito a rendere questo torneo un vero e proprio vivaio di talenti.La storia della BMW Roma Cup affonda le radici in una stagione di straordinari successi nel tennis giovanile femminile. L’idea del torneo, nata vent’anni fa su impulso del maestro Piero Marchiani e dei dirigenti dell’epoca, fu la naturale conseguenza di un percorso agonistico trionfale, segnato da tre titoli nazionali individuali, successi internazionali, un titolo nazionale a squadre under 12/14 e un terzo posto nella classifica nazionale FIT per Circoli nella attività giovanile, settimo posto generale.Il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo si distingue per un primato significativo: è l’unico circolo italiano ad aver organizzato un torneo internazionale femminile raggiungendo le 20 edizioni, una testimonianza di dedizione, passione e impegno costante. Un traguardo che avrebbe potuto essere ancora più prestigioso, non fosse per circostanze eccezionali che hanno temporaneamente interrotto la continuità dell’evento. Il successo del torneo è stato reso possibile grazie all’instancabile lavoro di soci appassionati, che si sono alternati volontariamente nell’organizzazione, e al fondamentale supporto economico e logistico della Federazione Italiana Tennis e degli sponsor. La BMW Roma Cup si conferma, quindi, non solo un evento sportivo di rilievo, ma anche un simbolo di resilienza, passione e impegno verso la promozione del tennis femminile di alto livello.