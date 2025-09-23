Cagliari Campione d’Italia: 4-1 al Frosinone, sfida al Napoli!

Il Cagliari si aggiudica la Coppa Italia, superando il Frosinone con un convincente 4-1, aprendo la strada agli ottavi di finale e al confronto, di dicembre, con il Napoli campione d’Italia, in un’attesissima sfida al Maradona.

La prestazione dei rossoblù, guidati da Pisacane, ha evidenziato una fase di transizione interessante, con l’impiego di elementi storicamente meno utilizzati in campionato, come Ciocci, Rog e Cavuoti, in una scelta strategica volta a valutare nuove dinamiche di squadra e a offrire opportunità a giocatori in cerca di riscatto.

Il Frosinone, tuttavia, non si è presentato come un avversario facile, dimostrando una competitività notevole, soprattutto nel primo tempo, quando la partita si è sviluppata su ritmi equilibrati.

L’inerzia del match è cambiata radicalmente nella ripresa, con un Cagliari capace di esprimere un calcio più fluido e propositivo.

L’iniziale vantaggio siglato su rigore, trasformato da Gaetano, è stato immediatamente neutralizzato dal Frosinone, che ha trovato il pareggio grazie al colpo di testa di Gelli e all’istinto di Vergani.

Questo episodio ha stimolato una reazione nei padroni di casa, che hanno dimostrato maggiore lucidità tattica e capacità di adattamento.

La scelta di Pisacane di affidarsi a Deiola e Felici nella ripresa si è rivelata azzeccata, innescando una serie di azioni offensive pericolose, con Mazzitelli, Borrelli e Felici a creare scompiglio nella difesa ospite.

Il gol del vantaggio, orchestrato da Felici con un’abile progressione sulla fascia sinistra e finalizzato da Borrelli, ha rappresentato la svolta definitiva.

La rete di Felici, su assist di Idrissi, ha siglato una prestazione di altissimo livello da parte del giocatore, unanimemente riconosciuto come il migliore in campo, confermando il suo potenziale e la sua capacità di impatto.

Il sigillo finale, portato a segno da Cavuoti su un preciso assist di Esposito, ha sancito la vittoria, completando un quadro positivo e proiettando il Cagliari verso la fase successiva della competizione.

La partita ha offerto spunti interessanti per l’analisi tattica e ha permesso di valutare il contributo di elementi meno impiegati, aprendo nuove prospettive per il futuro.