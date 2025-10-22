Cancellieri out: nuova battuta d’arresto per la Lazio.

Un’ennesima battuta d’arresto per la Lazio, tormentata da un susseguirsi di infortuni che mettono a dura prova la tenuta fisica della squadra e le strategie di gioco del tecnico.

L’ultimo capitolo di questa problematica stagione si aggiunge con la conferma della lesione subita da Matteo Cancellieri durante la recentissima sfida contro l’Atalanta.

L’esterno, apparso sofferente in campo e costretto a lasciare il gioco prematuramente, ha affrontato una batteria di accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una miotendinite di grado intermedio a carico della coscia sinistra.

La comunicazione ufficiale, diffusa dalla società, non fornisce dettagli precisi sui tempi di recupero, ma sottolinea l’immediato avvio di un protocollo terapeutico mirato, con una serie di controlli periodici programmati per monitorare l’evoluzione della lesione.

Questo approccio, tipico nella gestione degli infortuni sportivi, mira a quantificare con precisione il percorso di guarigione e a definire un piano di rientro in campo graduale, evitando ulteriori complicazioni e ricadute.

L’infortunio di Cancellieri, seppur doloroso per il giocatore e per la tifoseria, solleva interrogativi più ampi sulla condizione fisica generale della squadra e sui carichi di lavoro sostenuti nel corso della stagione.

La miotendinite, infatti, è spesso il risultato di una combinazione di fattori, tra cui un’eccessiva sollecitazione muscolare, una preparazione atletica non ottimale o una predisposizione genetica.

Oltre alle ripercussioni immediate sul piano tattico, con la perdita di un elemento potenzialmente decisivo come Cancellieri, l’evento riapre un dibattito cruciale sulla gestione degli infortuni nel calcio moderno.

Le richieste di un calendario più snello, in grado di garantire un adeguato tempo di recupero tra una partita e l’altra, si fanno sempre più pressanti.

L’impatto degli infortuni non si limita alla perdita di giocatori chiave, ma incide pesantemente anche sulle prestazioni della squadra, sulla sua capacità di competere e, in ultima analisi, sui risultati sportivi.

La speranza, ora, è che il percorso riabilitativo di Cancellieri si riveli positivo e che il giocatore possa rientrare in campo al più presto, contribuendo a risollevare il morale della squadra e a supportare il progetto tecnico.

Parallelamente, si auspica una riflessione più ampia e strutturata sulla prevenzione degli infortuni, attraverso un’attenta analisi dei carichi di lavoro, un miglioramento della preparazione atletica e un costante monitoraggio della condizione fisica dei singoli giocatori.

Solo in questo modo sarà possibile arginare il fenomeno degli infortuni e garantire una stagione più equilibrata e competitiva per la Lazio.