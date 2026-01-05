Castellanos al West Ham: Saluto commovente alla Lazio

Il talento argentino Valentin “Taty” Castellanos intraprende un nuovo percorso calcistico, vestendo la maglia del West Ham United.

La sua cessione, ufficializzata dopo un’esperienza di una stagione in maglia biancoceleste, segna la conclusione di un capitolo intenso per l’attaccante, giunto a Roma nell’estate del 2023 dal club statunitense New York City.

La separazione dalla Lazio, società che ha espresso gratitudine per il contributo di Castellanos attraverso un video commemorativo, non è priva di significato.

L’attaccante, in un messaggio commovente sui suoi canali social, ha espresso il profondo legame che lo unisce al club romano e ai suoi tifosi.

L’esperienza in Italia, al di là dei 98 incontri e dei 22 gol segnati, si è rivelata un percorso di crescita umana e professionale, una vera e propria immersione in una cultura calcistica vibrante e appassionata.

Castellanos ha sottolineato il valore di aver indossato la maglia biancoceleste, simbolo di una storia ricca di tradizioni e di emozioni condivise.

L’aver potuto osservare da vicino il funzionamento di una squadra di calcio, con la dedizione e l’impegno profusi da ogni membro, ha arricchito la sua comprensione del gioco e lo ha reso più consapevole del ruolo del calciatore.

La decisione di accettare la proposta del West Ham riflette l’ambizione di Castellanos di mettersi alla prova in un nuovo campionato e di raggiungere obiettivi ancora più elevati.

Pur consapevole della malinconia che accompagna ogni addio, l’attaccante argentino guarda al futuro con fiducia e determinazione, portando con sé l’esperienza e il calore ricevuti a Roma.

Il messaggio di Castellanos è un omaggio alla Lazio, un riconoscimento alla città e ai tifosi che lo hanno accolto e sostenuto.

L’attaccante ha promesso di rimanere per sempre legato al club romano, portando nel cuore i ricordi di un’esperienza che lo ha segnato profondamente, un sentimento di appartenenza che trascende i confini del campo da gioco.

La sua partenza lascia un vuoto, ma lascia anche la speranza di un futuro ricco di successi per entrambi, Taty e la sua famiglia, e per la Lazio, che continuerà a scrivere la sua gloriosa storia.