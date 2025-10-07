Dia rinuncia al Senegal: priorità al recupero per la Lazio.

Boulaye Dia rimane a disposizione della Lazio, escludendosi dalla trasferta del Senegal.

La decisione, assunta in concerto con lo staff medico biancoceleste e il mister Tudor, sottolinea la priorità data al recupero fisico dell’attaccante, reduce da un impegno intenso contro il Torino e con persistenti accertamenti clinici che ne evidenziano una condizione non ottimale.

La mancata partenza per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro il Sud Sudan e la Mauritania rappresenta una scelta strategica, mirata a preservare la sua integrità fisica in vista di un calendario di impegni cruciali per la Lazio.

La decisione di Dia si inserisce in un contesto delicato per la squadra capitolina, già provata da una lunga serie di infortuni che hanno decimato la rosa.

La necessità di gestire al meglio le energie dei giocatori chiave, evitando ulteriori contrazioni, si fa sentire con particolare urgenza alla vigilia di due scontri diretti fondamentali: le partite contro l’Atalanta e la Juventus, che potrebbero determinare l’andamento della stagione.

La scelta di preservare Dia riflette una sempre più diffusa consapevolezza nel calcio moderno dell’importanza di bilanciare gli impegni internazionali con quelli club, specialmente in periodi densi di competizioni.

La pressione per il successo, sia a livello di nazionale che di club, spesso porta i giocatori a trascurare la propria salute, ma la Lazio sembra intenzionata a invertire questa tendenza, privilegiando una gestione prudente e personalizzata.

Parallelamente, altri giocatori della Lazio, tra cui Erikson Isaksen, Marash Hysaj, Mattia Mandas e Nuno Tavares, risponderanno alla chiamata delle rispettive nazionali, lasciando Formello per onorare i propri impegni internazionali.

La loro partenza testimonia la complessità della gestione delle convocazioni, che richiede una costante valutazione delle esigenze individuali e collettive, in un sistema calcistico sempre più interconnesso e globalizzato.

La loro assenza, seppur temporanea, richiederà ulteriori aggiustamenti tattici e una maggiore rotazione nella formazione biancoceleste.