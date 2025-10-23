Dybala ammette: Erosione e fragilità dopo la sconfitta con Plzen.

La sconfitta interna contro il Viktoria Plzen ha scoperchiato fragilità inaspettate, costringendo Paulo Dybala a una cruda analisi post-partita.

La sensazione non è quella di una debacle improvvisa, ma piuttosto di una graduale erosione di quell’aggressività e determinazione che avevano caratterizzato l’approccio iniziale alla stagione.

“Abbiamo partorito una versione impoverita della gara che avremmo voluto,” ha esordito l’argentino, chiarendo come la sottovalutazione, anche involontaria, dell’avversario possa generare risultati deludenti.

La critica più incisiva non si concentra tanto sulla sconfitta in sé, quanto sull’atteggiamento con cui la squadra è entrata in campo.

La mancanza di “cattiveria,” intesa come ferocia agonistica, come capacità di imporsi fisicamente e mentalmente, è stata la causa primaria di una prestazione al di sotto delle aspettative.

L’ammissione è dolorosa: la verità è che il team è apparso “moscio,” privo di quella vivacità e quel mordente che lo avevano contraddistinto.

L’ironia amara risiede nel fatto che, pur riconoscendo pubblicamente gli errori, la squadra fatica a tradurli in azioni concrete sul campo.

Le parole, pur sincere, rischiano di rimanere un semplice esercizio di retorica se non accompagnate da un cambiamento radicale di mentalità.

Il ciclo di sconfitte, quattro in totale tra campionato e coppa, non deve essere interpretato come una crisi irreversibile, ma come un campanello d’allarme, un invito a una profonda riflessione.

Dybala invita a guardare avanti, a evitare la preoccupazione eccessiva e a concentrarsi sull’analisi degli errori.

È fondamentale estrarre lezioni da questa esperienza negativa, rafforzando gli aspetti positivi che hanno permesso alla squadra di superare sfide altrettanto impegnative in precedenza.

L’obiettivo è recuperare quell’equilibrio che ha permesso di ottenere risultati importanti nel campionato, consapevole che il percorso è costellato di ostacoli e che la resilienza sarà la chiave per superare le difficoltà.

La partita di domani è un nuovo inizio, un’opportunità per dimostrare di aver compreso la lezione e di essere pronti a ripartire con rinnovato vigore e determinazione.