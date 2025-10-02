Fares alla Virtus: cessione temporanea con opzione per la Lazio

La dirigenza della Società Sportiva Lazio, nell’ambito di una strategia mirata alla riorganizzazione e al rinnovamento del proprio organico, ha ufficializzato la cessione temporanea, con opzione d’acquisto, del calciatore Mohamed Fares alla squadra del Forte Virtus, con sede negli Emirati Arabi Uniti.

Questa operazione, che segna una svolta nel percorso professionale del giocatore, si inserisce in un quadro più ampio di scelte gestionali volte a ottimizzare le risorse umane a disposizione del mister e a delineare un profilo tecnico più coerente con le ambizioni stagionali.

La decisione di cedere Fares non è frutto di un semplice calcolo economico, ma riflette una valutazione più approfondita del suo ruolo all’interno del progetto sportivo laziale.

L’evoluzione tattica della squadra, l’emergere di nuove risorse interne e la necessità di affinare la coesione del gruppo hanno reso la sua presenza meno strategica rispetto alle alternative disponibili.

Il trasferimento negli Emirati Arabi Uniti, dunque, non rappresenta un addio definitivo, ma un’opportunità per il giocatore di ritagliarsi un ruolo da protagonista in un campionato differente e per la Lazio di monitorarne la crescita, mantenendo aperta la possibilità di un ritorno in futuro, qualora le circostanze lo rendessero opportuno.

L’operazione, al di là del suo impatto immediato sulla rosa, sottolinea la crescente tendenza del calcio moderno verso una gestione più flessibile e dinamica degli organici.

Le cessioni temporanee con diritto di riscatto, infatti, consentono alle società di alleggerire il monte stipendi, sperimentare nuovi talenti in contesti differenti e mantenere aperte le porte a giocatori che, pur non rientrando immediatamente nei piani tecnici, possono ancora rappresentare un valore aggiunto in futuro.

Questa scelta strategica riflette, inoltre, una crescente apertura verso mercati internazionali, come quello degli Emirati Arabi Uniti, che offrono opportunità di crescita sia per i club che per i calciatori, contribuendo a diffondere il brand del calcio italiano e a sviluppare nuove relazioni commerciali.

La cessione di Fares, in definitiva, è un tassello di un processo più ampio di modernizzazione e internazionalizzazione della Società Sportiva Lazio, volto a consolidare la sua posizione nel panorama calcistico globale.

L’auspicio è che questa esperienza si riveli positiva per tutte le parti coinvolte, contribuendo al benessere sportivo e professionale del calciatore e rafforzando il legame tra la Lazio e il mondo del calcio internazionale.