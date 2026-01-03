Gasperini furioso: Si cambia il regolamento ogni volta!

L’espressione di frustrazione di Gian Piero Gasperini, al termine di Atalanta-Roma, trascende il semplice disappunto post-partita; si configura come una veemente contestazione dell’inerzia arbitrale e delle implicazioni delle attuali procedure VAR.

L’episodio, il gol di Scalvini che ha sancito la vittoria nerazzurra, si è rivelato un catalizzatore di risentimento, scatenando una critica serrata che tocca i nervi scoperti di un sistema giudicato fallace e inequivocabilmente lesivo.

L’analisi del tecnico non si limita a una generica lamentela, ma si addentra nella specificità del fallo, evidenziando la singolarità della congiunzione di elementi – il contatto fisico con il portiere e la successiva traiettoria della palla – che lo rendono, a suo dire, inspiegabile alla luce delle norme vigenti.

Questa constatazione, rafforzata dalla revisione delle immagini, assume una valenza ben più ampia, denunciando una falla sistemica nel processo decisionale assistito dal VAR.

L’affermazione “purtroppo abbiamo preso un gol sul quale era difficile dal campo” non esclude una valutazione preliminare positiva, ma sottolinea l’impossibilità di prevedere, in tempo reale, l’evoluzione dell’azione e l’inevitabile interpretazione soggettiva che ne ha decretato la validità.

La successiva visione delle riprese, tuttavia, ha generato un’ulteriore ondata di incredulità, trasformando un’eventuale accettazione del risultato in una profonda perplessità.

Il riferimento ai “tre minuti fermi” rappresenta il cuore della contestazione: un lasso di tempo, a suo avviso, eccessivo per una decisione di tale delicatezza, suggerendo una deliberazione prolungata, potenzialmente influenzata da fattori esterni o da un’eccessiva ponderazione che, paradossalmente, allontana l’arbitraggio dall’immediatezza e dalla naturale fluidità del gioco.

La conclusione del pensiero gasperiniano non è un semplice lamento, ma una riflessione che interpella direttamente la struttura stessa delle regole: “sennò si cambia regolamento ogni volta”.

Questa frase, lapidaria, rivela la gravità percepita dell’errore, implicando che la sua frequenza o la sua natura richiederebbero una revisione sistematica delle linee guida arbitrali, con il rischio di un continuo adattamento del regolamento per sanare falle emergenti.

In definitiva, la polemica di Gasperini non è una questione di risultato, ma una denuncia di un sistema che, a suo avviso, rischia di compromettere l’integrità e la credibilità del calcio stesso.