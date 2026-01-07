Inter batte Parma, Napoli inciampa: la Serie A è sempre più combattuta

L’anticipo del Tardini ha visto l’Inter imporsi con una prestazione solida e pragmatica sul Parma, concludendo con un netto 2-0.

La vittoria allunga il vantaggio sulla squadra partenopea, ora a -4, a seguito di un inaspettato pareggio casalingo del Napoli contro il Verona, un risultato che complica ulteriormente la corsa allo scudetto.

L’Inter, guidata da una strategia di gestione del gioco accurata, ha saputo arginare le iniziative dei ducali, concretizzando il proprio dominio con una rete di Dimarco nel primo tempo e una fredda conclusione di Thuram nel recupero, sigillo di una partita controllata senza particolari affanni.

Allo stesso tempo, il match tra Lazio e Fiorentina si è dipanato in un vibrante, e in definitiva, inconcludente 2-2.

La ripresa biancoceleste, inaugurata da un gol di Cataldi, sembrava preludere a una vittoria agevole.

Tuttavia, la resilienza della Fiorentina, animata da una determinazione palpabile, ha impedito alla squadra di Sarri di consolidare il vantaggio.

L’azione che ha portato al pareggio di Gosens ha ridato vita alle speranze viola, e la successiva realizzazione su calcio di rigore di Gudmundsson, all’89°, ha ribaltato completamente la situazione, proiettando la Fiorentina inaspettatamente in vantaggio.

Solo l’ultimo sussulto del match, con il rigore trasformato da Pedro, ha impedito la clamorosa vittoria dei toscani, sancendo un risultato di parità che lascia l’amaro in bocca a entrambe le contendenti.

La giornata di Serie A si è arricchita anche del successo dell’Udinese in trasferta contro il Torino.

Zaniolo, in stato di grazia, ha continuato a dimostrare il proprio valore con la sua quinta rete stagionale, mentre Ekkelenkamp ha amplificato il vantaggio con un gol ben orchestrato.

La reazione del Torino, guidata dal giovane Casadei, che ha segnato un gol che riaccese brevemente le speranze granata, è risultata tuttavia troppo tardiva per ribaltare il risultato, con l’Udinese che si aggiudicò la partita con un meritato 2-1.

La partita ha evidenziato la crescita dell’Udinese e le difficoltà del Torino, alle prese con una stagione travagliata.