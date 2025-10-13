La Lazio smentisce voci su acquisizioni straniere: Fake news e minacce legali

La Società Sportiva Lazio, con fermezza e chiarezza, smentisce categoricamente la persistente circolazione di voci infondate relative a presunte trattative di acquisizione di quote societarie da parte di investitori qatarioti o di altri soggetti internazionali.

Il comunicato ufficiale, depositato con rigore presso le sedi finanziarie e giudiziarie competenti, dichiara inequivocabilmente l’assenza di qualsivoglia manifestazione di interesse, sia essa formale o informale, che possa avviare o corroborare tali speculazioni.

L’obiettivo di queste narrazioni distorte, la Lazio li identifica con precisione, è quello di generare un clima di incertezza e destabilizzazione, mirando a compromettere la reputazione della società, a erodere la fiducia dei tifosi e a manipolare il valore delle azioni quotate in borsa.

Si tratta di un’operazione strategica, volta a minare la stabilità di una realtà calcistica di primaria importanza.

La Società, insieme al suo azionista di maggioranza, si riserva il diritto di agire legalmente contro chiunque diffonda, amplifichi o supporti queste informazioni mendaci.

La gravità delle accuse, che potenzialmente violano i principi di trasparenza dei mercati finanziari e danneggiano l’immagine della Lazio, richiede un’indagine approfondita e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La gestione aziendale ribadisce la propria solida posizione finanziaria e operativa, escludendo categoricamente la necessità di interventi di ristrutturazione forzata.

Il percorso di crescita e sviluppo della Lazio è ben definito e orientato verso il raggiungimento di obiettivi sportivi e societari ambiziosi, in un contesto di pieno rispetto delle normative e della tutela degli interessi dei propri azionisti.

L’attenzione rimane focalizzata sull’implementazione di strategie innovative, lo sviluppo del settore giovanile e il consolidamento della presenza sui mercati internazionali, elementi fondamentali per affrontare le sfide future con determinazione e lungimiranza.

La Società confida nella capacità di superare queste turbolenze e di rafforzare ulteriormente la propria posizione nel panorama calcistico nazionale ed europeo.