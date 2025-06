Lazio a tutto sport: Linea Verde Illumina tra salute e comunità.

Linea Verde Illumina: Un Viaggio nel Lazio tra Sport, Salute e ComunitàSabato 21 giugno, alle ore 12:00 su Rai 1, “Linea Verde Illumina – Sport e Salute” propone un’immersione nel cuore del Lazio, un territorio ricco di storia, cultura e, soprattutto, di iniziative innovative volte a promuovere il benessere e la crescita della comunità. Guidati dal conduttore Francesco Gasparri, affiancato da un cast di eccellenze sportive – Manuel Bortuzzo, Marco Tardelli, Massimiliano Rosolino, Jury Chechi e Filippo Magnini – il programma esplora come lo sport, ben più di un semplice passatempo, diventi motore di sviluppo sociale, economico e culturale.La puntata si articola attorno a due eventi cruciali: gli Internazionali d’Italia di tennis, che a maggio hanno infiammato il Foro Italico, e la ripresa dei Giochi della Gioventù, un ritorno significativo nel panorama sportivo nazionale. Questi eventi non sono solo manifestazioni competitive di alto livello, ma veri e propri catalizzatori per il turismo e l’economia locale, stimolando la passione per lo sport e l’attività fisica in tutte le fasce d’età.“Linea Verde Illumina” non si limita a documentare questi eventi, ma ne indaga le implicazioni più profonde. Il programma affronta il tema del movimento come fulcro del benessere globale, sia fisico che mentale, esplorando le discipline sportive come potenti strumenti di educazione e di crescita personale. Vengono messi in luce gli interventi di riqualificazione urbana, trasformando spazi precedentemente abbandonati in aree dedicate all’attività fisica e al tempo libero, promuovendo un’idea di città più accessibile e vivibile.Il messaggio centrale del programma, ribadito dall’Amministratore Delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, è che lo sport è un potente aggregatore sociale, un “gioco di squadra” che favorisce la collaborazione e la condivisione di obiettivi. L’importanza di investire nello sport scolastico emerge come priorità culturale, un investimento nel futuro dei giovani e nella costruzione di una società più sana e consapevole.Il viaggio si arricchisce con la presentazione di progetti inclusivi, come l’esperienza del rafting in fiume, che dimostrano come lo sport possa abbattere barriere e favorire l’integrazione. Infine, Valentina Caruso e il barone Andrea Lo Cicero ci conducono in Alto Adige per esplorare i benefici del benessere in alta quota, offrendo uno sguardo privilegiato su come l’attività fisica in contesti naturali possa contribuire a un equilibrio interiore e fisico. “Linea Verde Illumina” è dunque un invito a riscoprire il potere dello sport, non solo come performance atletica, ma come strumento di crescita personale e collettiva, un elemento essenziale per una vita piena e consapevole.