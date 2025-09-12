Lazio-Sassuolo: Sarri sotto esame, Isaksen pronto, Rovella a riposo?

La Lazio si appresta ad affrontare il Sassuolo in un incontro cruciale, non solo per la classifica, ma anche per la valutazione del percorso tecnico di Maurizio Sarri.

Il recente successo contro il Verona, sebbene significativo, non dissolve completamente i dubbi emersi dal debutbo incerto contro il Como, sollevando interrogativi sulla reale solidità della squadra e sulla necessità di affinare i meccanismi di gioco.

L’infortunio alla mononucleosi di Gustav Isaksen, fonte di preoccupazione nelle ultime settimane, sembra ormai superato.

Il dinamico esterno danese, reintegrato stabilmente nel gruppo, rappresenta un’iniezione di energia e versatilità per il collettivo laziale.

Sebbene Sarri, probabilmente, opterà per un approccio prudente evitando di impiegarlo come titolare fin da subito, la sua convocazione è quasi certa, offrendo al tecnico un’arma preziosa da poter utilizzare a gara in corso per cambiare l’inerzia dell’incontro o per garantire maggiore freschezza alla manovra offensiva.

La sua presenza amplifica le opzioni tattiche, suggerendo la possibilità di variare schemi e di sfruttare al meglio le sue abilità di cross e di inserimento.

Anche la situazione relativa a Rovella desta attenzione.

Il centrocampista, rientrato dalla Nazionale con un livello di affaticamento fisico non ottimale, potrebbe essere preservato per l’impegno successivo, il derby, e concesso di riposare contro il Sassuolo.

Questa decisione strategica favorirebbe l’impiego di Cataldi, offrendo al regista un’ulteriore opportunità per dimostrare il suo valore e consolidare il suo ruolo all’interno della squadra.

La scelta di Cataldi, inoltre, permetterebbe di equilibrare la fase difensiva e di garantire maggiore copertura in mediana.

L’impegno contro il Sassuolo, pertanto, non è semplicemente un incontro da vincere, ma un banco di prova per Sarri, un’occasione per valutare lo stato di forma dei suoi giocatori, per testare nuove soluzioni tattiche e per preparare al meglio la squadra in vista degli impegni più delicati che attendono la Lazio, culminando nell’attesissimo derby capitolino.

La conferenza stampa prevista per domani alle ore 12:00 offrirà a Sarri l’opportunità di chiarire le sue strategie e di fornire ulteriori dettagli sulla preparazione della squadra.