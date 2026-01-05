Lecce-Roma: Silenzio e Emergenza Giallorossa

Il Lecce affronta il confronto con la Roma di domani pomeriggio (kick-off alle ore 18:00) immerso in un clima di prudente riserbo, una scelta strategica condivisa dal tecnico Marco Baroni e dal suo staff.

A differenza di alcune pratiche pre-partita, la società salentina ha optato per un silenzio ponderato, rifiutando la tradizionale conferenza stampa di vigilia, mantenendo un focus interno sulla preparazione atletica e tattica.

La situazione di formazione giallorossa si presenta complessa, segnata da un’emergenza multifattoriale che riguarda primariamente il centrocampo e il comparto offensivo.

L’assenza del tecnico Baroni, sospeso per due turni dal giudice sportivo, vede il vice Gianluca Spinelli assumere temporaneamente le redini della squadra, un incarico gravoso che richiede una gestione equilibrata dello spogliatoio e una comunicazione efficace con i giocatori.

La probabile conferma dell’undici iniziale visto contro la Juventus suggerisce una continuità tattica, un approccio volto a minimizzare i rischi e a sfruttare le conoscenze reciproche.

L’esterno difensivo Danilo Veiga dovrebbe occupare una maglia da titolare, offrendo solidità e capacità di spinta sulla fascia.

L’incertezza, tuttavia, incombe sulle scelte offensive, pesantemente condizionata dalle indisponibilità.

La Coppa d’Africa priva il Lecce del prezioso contributo di Coulibaly, la cui presenza in campo sarebbe stata fondamentale per garantire dinamismo e imprevedibilità in avanti.

Berisha, ancora alle prese con un infortunio muscolare, prosegue nel programma di recupero, relegato ai margini della formazione.

Buone notizie arrivano dal fronte di Simone Sottil, reduce da un affaticamento alla schiena, che torna a disposizione ma è destinato ad un ruolo di riserva, una scelta che riflette la prudenza dello staff tecnico.

L’esperienza e la versatilità di Sottil, tuttavia, potrebbero rivelarsi preziose a gara in corso.

Allo stesso tempo, la persistente assenza di Jacopo Morente, alle prese con una fascite plantare, limita ulteriormente le opzioni a disposizione di Spinelli, che dovrà trovare soluzioni alternative per garantire equilibrio e qualità a centrocampo.

L’emergenza richiede ingegno e spirito di adattamento, mettendo alla prova la capacità di risposta dei giocatori e dello staff tecnico salentino.

La partita contro la Roma si preannuncia un banco di prova impegnativo, un’occasione per dimostrare resilienza e carattere.