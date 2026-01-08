Marusic resta alla Lazio: accordo fino al 2028, un pilastro per il futuro

La stabilità difensiva della Lazio si consolida con la conferma di Adam Marusic, il cui legame con il club biancoceleste si estende fino al 2028, con un’interessante opzione per un’ulteriore anno fino al 2029.

Questo accordo rappresenta un segnale chiaro di continuità progettuale per la società, che riconosce nel terzino montenegrino un pilastro imprescindibile del proprio sistema di gioco.

Marusic, arrivato a Roma nel 2017, incarna la longevità e la dedizione.

La sua permanenza, ormai giunta a una decade, testimonia un percorso costellato di sacrifici, prestazioni di alto livello e un profondo legame con la tifoseria.

Le sue 334 presenze, un traguardo che lo consacra come il giocatore con più apparizioni nella rosa attuale, sono la prova tangibile di una carriera dedicata all’aquila.

Al di là del mero dato statistico, queste presenze significano leadership, affidabilità e una conoscenza approfondita della filosofia di gioco biancoceleste.

La sua capacità di interpretare diversi ruoli, dalla difesa alla fase di spinta offensiva, lo rende un elemento tattico prezioso per mister Sarri.

L’apporto non si limita alla sola performance atletica: Marusic è anche un punto di riferimento nello spogliatoio, un esempio di professionalità e un trascinatore per i compagni.

Le 15 reti e i 17 assist raccolti nel corso degli anni evidenziano non solo le sue qualità tecniche, ma anche la sua propensione al sacrificio e la sua mentalità orientata al bene della squadra.

Il prolungamento contrattuale di Marusic non è soltanto un rinnovo di fiducia reciproca, ma anche un investimento sul futuro.

Mantenere un giocatore di tale esperienza e carisma permette alla Lazio di preservare un patrimonio di conoscenze e di valori che contribuiscono a rafforzare l’identità del club.

La sua leadership silenziosa, fatta di impegno quotidiano e di prestazioni costanti, continuerà a guidare la squadra verso nuovi traguardi, consolidando il suo posto nella storia della Lazio.

L’estensione del suo contratto rappresenta, in definitiva, un anello fondamentale nella costruzione di un progetto solido e duraturo.