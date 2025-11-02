Milan-Roma 1-0: Decisivo Pavlovic, Maignan salva il rigore!

Il San Siro ha assistito a un’intensa sfida di vertice tra Milan e Roma, un confronto cruciale per la decima giornata di Serie A che si è concluso con un risultato di 1-0 a favore dei rossoneri.

La vittoria proietta la squadra di Massimiliano Allegri al secondo posto della classifica, condividendo la posizione con l’Inter e a una sola lunghezza di distanza dal Napoli, ancora leader.

La partita si è rivelata un banco di prova tattico complesso, con un primo tempo dominato inizialmente dalla Roma di Giampiero Gasperini.

La formazione capitolina ha imposto un ritmo aggressivo, esercitando una pressione costante nel tentativo di soffocare le fonti di gioco milanesi.

I primi quindici minuti hanno visto la Roma protagonista, generando numerose occasioni da gol e mettendo a dura prova la reattività della difesa rossonera.

Il Milan, in evidente difficoltà nel trovare spazi e soluzioni, faticava a costruire manovre offensive e a reagire all’intensità degli avversari.

Allegri, consapevole della piega che stava prendendo la partita, ha tentato una lieve riorganizzazione tattica, ma è stato l’irruenza e la capacità di accelerazione di Rafael Leão a innescare la svolta.

L’esterno francese, con guizzi di genio e progressioni fulminanti, ha contribuito a innalzare il baricentro del Milan e a creare le premesse per l’episodio decisivo.

Al 39° minuto, una precisa verticalizzazione ha trovato Pavlovic, abile a concludere a rete, scavalcando il portiere avversario e siglando il gol che ha portato in vantaggio i rossoneri.

Il gol subito ha scosso la Roma, che ha faticato a riorganizzarsi e a mantenere il ritmo imposto nei primi minuti.

Nel secondo tempo, il Milan ha consolidato il proprio vantaggio territoriale, controllando il gioco e impedendo alla Roma di riemergere.

La partita si è fatta tesa, con continui capovolgimenti di fronte e interventi duri da entrambe le parti.

Al 37° minuto, un momento di grande suspence: un fallo in area rossonera ha portato al calcio di rigore per la Roma.

Sul dischetto si è presentato Paulo Dybala, il bomber argentino, forte di un impressionante record di quindici gol su quindici tiri dal dischetto.

Tuttavia, in un attimo che ha gelato lo stadio, il portiere del Milan, Mike Maignan, si è elevato in un intervento miracoloso, respingendo il tiro di Dybala e interrompendo la serie positiva dell’argentino, il quale, nel tentativo di calciare il tiro, ha subito un infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo.

Il risultato è rimasto invariato, sancendo la vittoria del Milan e aprendo un nuovo capitolo nella corsa al titolo di Serie A.