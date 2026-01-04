Napoli travolgente: Conte supera la Lazio e sogna la vetta!

Il Napoli di Antonio Conte prosegue la sua cavalcata in campionato, conquistando un successo significativo al cuore del Foro Italico, contro una Lazio combattiva ma incapace di arginare la squadra azzurra.

La vittoria, sancita da una prestazione solida e pragmatica, sottolinea la crescita progressiva del collettivo partenopeo sotto la guida dell’ex CT.

Il primo tempo si rivela cruciale.

Al minuto 13, una sinergia impeccabile tra Politano e Spinazzola si traduce in una rete: il cross preciso del numero 21 trova l’accorrente Spinazzola, abile a concludere con precisione.

La rete successiva, al 32′, è un’opera d’arte: Politano, da posizione angolata, disegna una parabola perfetta che elude la barriera e trova Rrahmani, che con una precisa incornata trasforma il pallone in gol.

Il difensore svizzero, autore di una prestazione di grande affidabilità, dimostra ancora una volta la sua capacità di essere l’uomo decisivo nei momenti chiave.

Elmas, fulcro del gioco offensivo napoletano, crea diverse occasioni da gol sia nella prima che nella seconda metà della partita.

I suoi movimenti intelligenti e la visione di gioco creano spazi e opportunità, ma la traversa e un successivo errore gli impediscono di siglare il suo nome tra i marcatori.

Queste circostanze evidenziano la fragilità che, nonostante il solido impianto tattico, può ancora affliggere la squadra in fase conclusiva.

Il secondo tempo si fa più intenso, segnato da un’atmosfera tesa e da un crescendo di scontri.

L’espulsione di Noslin per comportamento scorretto e la successiva lite tra Mazzocchi e Marusic, interrotta prontamente dall’intervento di Conte, denotano la tensione accumulata in campo e la pressione che grava sui giocatori.

L’arbitro Massa non ha dubbi nel sanzionare entrambi i protagonisti con il cartellino rosso, ristabilendo l’ordine in un frangente delicato.

Questa vittoria, al di là del punteggio, rappresenta un passo avanti importante per il Napoli, che momentaneamente scavalca l’Inter e si posiziona a un punto dal Milan. Il successo romanista testimonia la capacità della squadra di interpretare al meglio le indicazioni di Conte, di gestire le partite con intelligenza tattica e di esprimere un calcio concreto, capace di portare a casa risultati importanti.

Il percorso è ancora lungo, ma il Napoli dimostra di avere le carte in regola per ambire a un posto d’onore in classifica.

L’equilibrio tra solidità difensiva e spunto offensivo, unito a una mentalità vincente, si conferma il punto di forza di una squadra in costante evoluzione.