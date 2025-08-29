Palermo-Frosinone: Inzaghi avverte, sfida cruciale in Serie B

Il Palermo di Inzaghi, galvanizzato dalla vittoria inaugurale contro la Reggiana, si appresta ad affrontare il secondo atto consecutivo nel palcoscenico della Serie B.

L’impegno contro il Frosinone non rappresenta una semplice partita, ma un banco di prova cruciale per confermare l’entusiasmo e consolidare le basi di un progetto ambizioso.

Il tecnico rosanero, Pippo Inzaghi, esprime profondo rispetto per l’avversario, riconoscendo in Ezio Alvini un collega di spessore e individuando nel Frosinone una potenziale forza trainante della stagione, capace di scompigliare i pronostici.

L’approccio del Palermo, tuttavia, rimane centrato sull’auto-analisi e sulla valorizzazione delle proprie peculiarità.

Inzaghi sottolinea l’importanza di mantenere salda la connessione con la tifoseria, che ha dimostrato a bordo campo un calore e un sostegno imprescindibili.

La squadra, animata da una ritrovata fiducia, dovrà tradurre in campo la determinazione osservata durante la preparazione estiva, mantenendo questo standard di intensità e impegno per l’intero arco del campionato.

“La partita dipenderà da noi,” afferma Inzaghi, “la loro bravura è innegabile, ma la nostra forza deve essere il fattore determinante.

“L’emergenza infortuni, inevitabile nel contesto del calcio moderno, costringe il tecnico a rivedere i piani iniziali.

L’infortunio di Bardi apre le porte al debutto, per necessità, del portiere finlandese Joronen.

“Gli infortuni sono parte integrante del gioco,” commenta Inzaghi, “concentriamoci su quello che possiamo controllare, sulla partita in sé.

” Il rientro di Gomes rappresenta un’iniezione di qualità e dinamismo nel comparto offensivo, con l’esterno confermato come elemento chiave del sistema di gioco.

La scelta della formazione titolare, come sempre, rimane sospesa all’ultima ora.

Inzaghi ammette di avere l’ “imbarazzo della scelta”, una circostanza positiva che testimonia la profondità e la competitività dell’organico.

Il tecnico sottolinea come il supporto del pubblico casalingo rappresenti un vantaggio tangibile, ma anticipa un Frosinone proattivo, desideroso di imporre il proprio gioco.

“Sappiamo cosa dobbiamo fare: aggressione, pressing, recupero palla e transizioni rapide,” conclude Inzaghi, delineando l’approccio tattico che il Palermo intende adottare per contrastare l’avversario e proseguire il proprio cammino verso l’alto.