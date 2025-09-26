venerdì 26 Settembre 2025
Perini, argento virtuale: il canottaggio paralimpico italiano guarda a Los Angeles 2028

Redazione Aosta

Il sipario si abbassa su Shanghai con un piazzamento d’onore per Giacomo Perini, quarto classificato nel singolo Pararowing PR1 ai Campionati Mondiali di canottaggio.

Una medaglia virtuale, a pochi secondi dalla vetta, che testimonia la sua ascesa nel panorama internazionale e lo posiziona tra i protagonisti indiscussi della disciplina.

A precederlo sul podio, l’inglese Benjamin Pritchard, l’ucraino Roman Polianskyi e l’australiano Erik Horrie, atleti di calibro mondiale.

Questo risultato, sebbene amaro, si inserisce in un percorso agonistico ricco di successi.
Dopo il bronzo conquistato ai Campionati Europei e l’argento in Coppa del Mondo, Perini conferma la sua costanza e il suo potenziale, dimostrando di essere un punto di riferimento per il canottaggio paralimpico italiano.
“Questa è la conclusione di una stagione cruciale, preludio a un nuovo quadriennio con l’obiettivo ben chiaro: Los Angeles 2028”, ha dichiarato l’azzurro, esprimendo la sua determinazione a proseguire il percorso di miglioramento.
La nuova distanza prevista per i 1500 metri a Los Angeles impone un’analisi approfondita e un’adeguata preparazione tecnica e fisica.

L’impegno per il futuro si tradurrà in allenamenti intensivi durante i prossimi raduni invernali, focalizzati sull’ottimizzazione delle performance e sull’adattamento alle nuove sfide imposte dal regolamento olimpico.
Il canottiere romano ha espresso profonda gratitudine verso la sua famiglia, gli amici, la Federazione Italiana Canottaggio e il Club Canottieri Aniene, pilastri fondamentali del suo percorso sportivo, per il supporto incondizionato e costante nel tempo.
Il loro contributo, al di là del mero sostegno economico, rappresenta un prezioso patrimonio umano che alimenta la sua passione e la sua resilienza.

Domani, l’attenzione del pubblico italiano si concentrerà su altre due finali.

Il 4 con PR3, composto da Martina Osualdini, Marco Frank, Carolina Foresti e Stanislau Livintchuk, affronterà una competizione agguerrita contro Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina e Brasile, dimostrando l’evoluzione del canottaggio femminile paralimpico.

L’otto maschile, grazie al secondo tempo ottenuto nelle batterie eliminatorie, si qualifica per la finale, dove incontrerà Australia, Gran Bretagna, Olanda, Stati Uniti e Polonia.
L’equipaggio, guidato dal timoniere Alessandra Faella, sarà rappresentato da Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, incarnando la forza e la tradizione del canottaggio italiano.

La competizione si preannuncia di altissimo livello, con la possibilità di conquistare ulteriori medaglie e di consolidare il ruolo dell’Italia come potenza del canottaggio a livello globale.

