Roma batte Lecce: vittoria cruciale per la Champions!

Il Via del Mare ha assistito a una vittoria cruciale per la Roma, che ha superato il Lecce per 2-0 nella 19ª giornata di Serie A, consolidando la propria posizione in zona Champions League.

La partita, giocata su un campo ostico e reso scivoloso dalle recenti piogge, ha visto i giallorossi imporsi con una prestazione concreta, seppur non sempre brillante, contro un Lecce combattivo ma incapace di arginare la maggiore potenza di fuoco capitolina.

L’inerzia del match si è sbloccata al 14° minuto grazie a un’azione fulminea orchestrata dal talento argentino Paulo Dybala.

Il trequartista, in un momento di ispirazione, ha scagliato un assist preciso per Adam Ferguson, l’attaccante statunitense che, con una freddezza impressionante, ha controllato la sfera in area di rigore, eludendo il tentativo di marcatura del difensore salentino, e ha poi silenziato Falcone con un destro potente e angolato.

Un gol che ha scompigliato i piani del Lecce, che faticava a trovare spazi tra le linee giallorosse.

Il primo tempo si è concluso con questo vantaggio minimo, ma con la sensazione che la Roma avesse ampi margini per aumentare il proprio vantaggio.

Il Lecce, nonostante la tenace difesa, mostrava segni di affaticamento nel tentativo di arginare le continue incursioni offensive romane.

La ripresa ha confermato le previsioni.

La Roma, gestendo il possesso palla con maggiore consapevolezza, ha saputo soffocare le velleità di recupero dei padroni di casa.

Al 68° minuto, è stato Artem Dovbyk a siglare il raddoppio, dimostrando ancora una volta la sua capacità di essere decisivo quando la partita richiede un gesto di classe.

L’attaccante ucraino, abile nel trovare lo spazio giusto, ha concluso con precisione, lasciando Falcone senza possibilità di intervenire.

La vittoria, ottenuta con una combinazione di talento individuale e solidità di squadra, rappresenta un importante passo avanti nella corsa europea per la Roma.

Il Lecce, dal canto suo, dovrà analizzare gli errori commessi e cercare di rialzarsi rapidamente per evitare un ulteriore calo di forma in un campionato sempre più competitivo.

La partita ha evidenziato la crescita della Roma, capace di interpretare al meglio le sfide più difficili, e la tenacia del Lecce, che nonostante la sconfitta, dimostra di avere le carte in regola per affrontare il resto della stagione con ambizioni concrete.