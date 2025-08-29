Roma, ecco Jan Ziolkowski: il talento polacco è giallorosso!

La Roma Football Club è lieta di ufficializzare l’acquisizione, a titolo definitivo, del giovane talento polacco Jan Ziolkowski, un promettente difensore centrale proveniente dal Legia Varsavia.

L’operazione, accolta con entusiasmo dai tifosi, segna l’ennesimo investimento della società capitolina nel futuro, puntando su profili di grande potenziale tecnico e caratteriale.

Jan Ziolkowski, nato nel 2005, rappresenta una prospettiva interessante per il pacchetto difensivo giallorosso.

La sua carriera, pur giovane, è costellata di segnali di crescita esponenziale.

Formatosi nel prestigioso vivaio del Polonia Varsavia, Ziolkowski ha rapidamente dimostrato doti atletiche notevoli e una solida comprensione del gioco.

Il suo passaggio al Legia Varsavia nel 2022 ha segnato un punto di svolta, offrendogli l’opportunità di confrontarsi con le sfide più competitive dell’Ekstraklasa, il massimo campionato polacco, e di misurarsi con avversari di alto livello nelle competizioni UEFA.

Nonostante la sua età, Ziolkowski ha già accumulato un bagaglio di esperienza significativo, dimostrando versatilità tattica e un’attitudine positiva all’apprendimento.

La sua presenza in campo si caratterizza per una combinazione di forza fisica, abilità nel gioco aereo e un’intelligenza tattica che lo rendono un difensore moderno e completo.

L’assegnazione del numero 24, una scelta significativa, simboleggia l’ambizione e la determinazione del giovane difensore polacco, desideroso di affermarsi nel calcio italiano e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi societari.

La Roma, da sempre attenta alla valorizzazione dei talenti emergenti, vede in Ziolkowski un elemento chiave per il futuro, un potenziale pilastro della difesa capace di incarnare i valori di resilienza, passione e dedizione che contraddistinguono la squadra capitolina.

L’arrivo di Jan Ziolkowski rappresenta quindi un’iniezione di freschezza e dinamismo, rafforzando ulteriormente il progetto sportivo della Roma e alimentando l’entusiasmo dei tifosi in vista delle prossime sfide.