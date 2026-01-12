Roma, emergenza e speranze: Gasperini sfida il Torino.

L’ostacolo si profila imminente per la Roma, impegnata in una sfida di Coppa Italia contro il Torino che si configura come banco di prova per una squadra provata da un’emergenza pluridimensionale.

La lista dei convocati fornita dal tecnico Gian Piero Gasperini rivela un quadro preoccupante, evidenziando l’impossibilità di contare su elementi chiave per il disegno tattico e l’apporto qualitativo.

L’assenza più rilevante è quella di Evan Ferguson, il cui indisponibilità è legata a un’infiammazione del nervo sciatico, un problema che ne compromette la mobilità e l’efficacia in campo.

La sua mancata presenza lascia un vuoto significativo in attacco, privando la squadra di una delle sue armi più letali.

A Ferguson si aggiungono ulteriori indisponibilità, con Artem Dovbyk, Niccolò Pellegrini, Riccardo Baldanzi, e Marco Gollini a margine.

La squalifica di Mancini, a seguito di un’espulsione precedente, aggrava ulteriormente la situazione, privando la squadra di un elemento fondamentale a centrocampo e aggiungendo ulteriore peso sulla giovane guardia.

Nonostante il contesto difficile, emergono segnali di speranza con il rientro di Jeremie Boga e di Abdoulaye Ndicka.

Il rientro del centrale, reduce dalla Coppa d’Africa, rappresenta un toccasana per il comparto difensivo, portando esperienza, leadership e un’impronta fisica necessaria per affrontare un Torino agguerrito.

Questa situazione di emergenza, più che un semplice elenco di infortuni e squalifiche, riflette una complessità più profonda che riguarda la gestione della rosa, la capacità di resilienza di un gruppo chiamato a superare un momento critico e la necessità di valorizzare al meglio le risorse disponibili.

La partita contro il Torino diventa, quindi, non solo una sfida sportiva, ma anche un banco di prova per la tenuta mentale e la capacità di adattamento di una squadra che deve guardare avanti con determinazione, consapevoli delle difficoltà, ma fiduciosi nella possibilità di onorare la competizione e raggiungere risultati positivi.

L’interpretazione del ruolo dei giovani, l’opportunità per riserve di dimostrare il proprio valore e la capacità di trovare soluzioni tattiche innovative si presentano come elementi cruciali per affrontare l’impegno e per plasmare il futuro della squadra.