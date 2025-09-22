Roma, Europa League: Fofana rientro, Dybala out, Nizza alle porte.

La preparazione della Roma si concentra ora sull’impegno europeo di mercoledì contro il Nizza, con l’attenzione rivolta a ottimizzare la condizione fisica e tattica in vista del ritorno in campo in Europa League.

Un elemento significativo a favore dei giallorossi è il reinserimento di Wesley Fofana nel gruppo squadra, segnando il superamento di un episodio di gastroenterite che lo aveva forzato a sedersi fuori durante il recente e infuocato derby contro la Lazio.

Il ritorno del difensore francese rappresenta un indiscutibile valore aggiunto, sia in termini di esperienza e qualità tecnica, sia per la sua capacità di infondere solidità e leadership nel pacchetto arretrato.

Tuttavia, la situazione presenta anche alcune ombre.

Paulo Dybala, fulcro del gioco offensivo e punto di riferimento per i compagni, resta ai margini, lavorando a parte per recuperare da un affaticamento muscolare.

L’obiettivo dichiarato dall’argentino è quello di essere a disposizione per la sfida contro il Verona, oppure, al massimo, nel weekend successivo contro la Fiorentina.

La sua assenza rappresenta una sfida per il tecnico, che dovrà trovare soluzioni alternative per garantire efficacia e imprevedibilità al reparto offensivo.

Anche la situazione di Jeremie Frimpong Bailey non è rosea.

L’ala, reduce da un periodo di ambientamento in maglia romanista, necessita ancora di tempo per raggiungere la piena forma fisica e assimilare i dettami tattici imposti dallo staff tecnico.

Il suo reinserimento, seppur auspicato, non sembra imminente e il mister dovrà valutare attentamente il suo utilizzo nelle prossime partite.

Il lavoro della squadra si focalizza quindi su due direttrici principali: da un lato, ottimizzare la condizione fisica dei giocatori chiave, come Dybala e Bailey, per garantirne il recupero completo; dall’altro, trovare soluzioni tattiche e ruoli alternativi per compensare le loro assenze e assicurare una performance di alto livello contro il Nizza.

La sfida europea rappresenta un banco di prova importante per la Roma, un’opportunità per dimostrare la resilienza e la capacità di adattamento del collettivo, anche in presenza di difficoltà.

L’attenzione è massima, l’obiettivo è chiaro: onorare al meglio la competizione europea e dare seguito alle ambizioni della tifoseria.