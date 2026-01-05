Roma in Crisi: Sfida Ostica a Lecce tra Infortuni e Giovani

La Roma si appresta a varcare il confine pugliese per un confronto cruciale a Lecce, un impegno che si preannuncia particolarmente ostico alla luce di una situazione di emergenza multifattoriale.

L’ombra dell’inaspettato passo falso di Bergamo persiste, amplificata da un cumulato di assenze che mette a dura prova la profondità della rosa giallorossa.

Non si tratta di una semplice carenza di interpreti, bensì di un vero e proprio squilibrio, che colpisce con particolare virulenza il comparto difensivo, già provato dall’infortunio di Ndicka, ora ulteriormente aggravato dall’indisponibilità di Mancini e Hermoso.

L’emergenza costringe Mourinho a plasmare un sistema difensivo inedito, una trinità di elementi che dovranno trovare immediatamente intesa e solidità: Celik, Ziolkowski e Ghilardi.

La loro compattazione, in un contesto di pressione alta e gioco proattivo, rappresenta una variabile impazzita che il Lecce cercherà di sfruttare.

Il centrocampo, altrettanto provato, vede Cristante e Koné come unici argini affidabili, gravati dalla responsabilità di orchestrare il gioco e fornire filtro agli attacchi salentini.

La loro capacità di dettare i ritmi e intercettare le iniziative avversarie sarà determinante per la tenuta del risultato.

Rensch e Wesley, chiamati a sostituire elementi chiave, dovranno dimostrare maturità e capacità di adattamento in un ruolo chiave della linea mediana, supportando Cristante e Koné.

In avanti, la ricerca di soluzioni offensive si affida al talento di Soulé, Dybala e all’istinto di Dovbyk, preferito a Ferguson per la sua fisicità e capacità di tenere alta la linea.

La loro intesa, e la loro capacità di creare spazi e finalizzare le azioni, rappresentano l’unica vera speranza per sbloccare il risultato.

L’elenco dei convocati rivela l’entità della crisi: rimangono fuori, per infortuni, squalifiche e impegni con le rispettive nazionali, Baldanzi, Pellegrini e Bailey, figure chiave nel progetto tecnico di Mourinho.

La necessità di integrare forze fresche ha spinto il tecnico portoghese a richiamare in prima squadra tre giovani promesse del settore Primavera: Romano, Lulli e Mirra, a testimonianza di una situazione di emergenza che impone soluzioni inaspettate e mette a disposizione dei giovani un’opportunità di crescita inaspettata.

La partita di Lecce, quindi, non è solo un banco di prova tecnico-tattico, ma anche un vero e proprio test di resilienza e capacità di adattamento per una Roma in piena tempesta.