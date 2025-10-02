Roma-Lille: Sconfitta amara e drami a rigori all’Olimpico

Un’ombra si è abbattuta sull’Olimpico giovedì sera, avvolgendo la Roma in una sconfitta amara per 0-1 contro il Lille, nel match valido per la seconda giornata del girone di Europa League.

Un esito inatteso, che ha lasciato l’amaro in bocca a giocatori e tifosi, evidenziando una prestazione altalenante e una vena di sfortuna particolarmente crudele.

L’incipit del match è stato cruento per la squadra di casa.

Un errore difensivo, una disattenzione nel posizionamento di Tsimikas, ha permesso all’attaccante islandese Haraldsson di infilare la sfera alle spalle di Svilar, scuotendo l’Olimpico appena iniziata la contesa.

La rete immediata ha costretto la Roma a rincorrere il risultato, ma il Lille si è dimostrato un avversario agguerrito e ben organizzato, capace di sfruttare al meglio ogni ripartenza.

Sahraoui, con una conclusione potente e precisa, ha sfiorato il raddoppio, alimentando ulteriormente l’angoscia dei tifosi giallorossi.

El Aynaoui, da par suo, ha tenuto i sostenitori romani con il fiato sospeso, impegnando Meret con una deviazione ravvicinata che ha rischiato di riportare in equilibrio l’incontro.

La ripresa ha visto una Roma più determinata, desiderosa di recuperare terreno.

Svilar si è eretto a baluardo, respingendo con prontezza un’insidiosa conclusione di Giroud, sventando la minaccia di un ulteriore allungamento del divario.

Ferguson, con un colpo di testa potente, ha messo a dura prova la reazione del portiere francese, ma senza concretizzare l’opportunità.

Il finale di partita è stato segnato da una sequenza di eventi drammatici, una spirale di tensione culminata in un’incredibile serie di rigori.

La squadra romana si è vista negare la possibilità di pareggiare, e persino di ribaltare il risultato, a causa di una serie di errori sotto la porta.

Dovbyk, con un nervosismo palpabile, ha fallito due tentativi, vedendo le sue conclusioni parate o deviate con impeccabile tempismo da Ozer.

Anche Soulé, chiamato a dare la svolta, si è dimostrato incapace di superare l’abilità del portiere lillois.

La sconfitta, unitamente alla drammatica conclusione, lascia un’amara sensazione di opportunità sprecata.

Oltre al risultato sportivo, emergono interrogativi sulla tenuta difensiva, sulla lucidità sotto pressione e sulla capacità di concretizzare le occasioni create.

La Roma dovrà analizzare attentamente questa partita, estrapolando gli errori e individuando le chiavi per una riscossa nel prosieguo del torneo.

La strada verso la qualificazione si fa improvvisamente più impervia, ma la speranza, seppur flebile, non può ancora spegnersi.