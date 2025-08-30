Roma-Pisa: Tattica e Soulé decidono, un successo senza eclissi

L’Arena Garibaldi, o stadio Romeo Anconetani, ha assistito a una contesa che, pur segnata da alcuni lampi iniziali, si è rivelata un intreccio tattico più che un’esplosione di gioco.

Il Pisa, con un’aggressività iniziale che si è tradotta in due pericolosi sussulti nei primi dieci minuti, ha imposto un ritmo incalzante, preludio a una sfida che si sarebbe giocata più sulla corsia del contenimento che sull’entusiasmo offensivo.

La Roma, di Gasperini, ha faticato a trovare la giusta chiave di lettura, raccogliendo tre punti preziosi grazie al gol di Soulé, ma senza brillare per una prestazione memorabile.

La narrazione della partita è stata costellata da momenti cruciali, come il prodigioso intervento di Svilar al nono minuto.

Il portiere giallorosso, in una reazione fulminea, ha negato il gol a Meister, insidiato da un’abile assistenza di Touré, disinnescando una potenziale svolta nel match.

La successiva occasione sprecata dal centravanti pisano, un errore di mira in una ripartenza promettente, ha contribuito a delineare un quadro di partita equilibrata, dove l’efficacia si è dimostrata più importante dello spettacolo.

L’inizio di ripresa ha visto la Roma cercare di imprimere maggiore slancio alla propria manovra, con ulteriori occasioni che, però, sono state neutralizzate dall’occhio attento del VAR, incarnato dalla decisione dell’arbitro Collu.

La tecnologia, in questo contesto, ha non solo salvato la squadra capitolina da possibili recriminazioni, ma ha anche sottolineato la difficoltà della Roma nel trovare varchi nella solida difesa pisana.

L’impressione generale è quella di una squadra romana in cerca di identità, dove interpreti chiave come Ferguson e Dovbyk sono apparsi isolati, affaticati dalla difficoltà di ricevere palloni innescanti.

La loro incapacità di inserirsi in costruttivi schemi offensivi ha evidenziato una certa confusione tattica, un disallineamento tra le intenzioni e le azioni in campo.

Il Pisa, dal canto suo, ha disputato una gara dignitosa, dimostrando di saper interpretare al meglio il proprio ruolo, limitando i danni e ostacolando le iniziative avversarie.

La serata si conclude con un successo giallorosso, frutto di una combinazione di determinazione e una certa dose di fortuna, in una partita dove l’arte del difendere ha prevalso sull’arte del segnare.