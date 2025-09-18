Roma Sport XXIVh: Evoluzione, Sport e Sostenibilità

Roma Sport XXIVh Sara Assicurazioni: un’evoluzione sportiva, un ecosistema di movimento e sostenibilità.

Dopo un percorso di quattro edizioni come Roma XXIVh, l’evento si trasforma, assumendo una nuova identità che riflette la sua crescita e la sua aspirazione a diventare un punto di riferimento imprescindibile nel panorama sportivo romano e nazionale.

La denominazione, ora Roma Sport XXIVh Sara Assicurazioni, testimonia l’ampliamento del format e l’impegno verso un’offerta più ampia e diversificata.

L’edizione 2023, che si terrà il 27 e il 28 ottobre presso l’Autodromo di Vallelunga, si estende su un’area di oltre quindicimila metri quadrati, ospitando cinque discipline sportive e un programma di attività denso di eventi e iniziative.

L’evento è stato ufficialmente riconosciuto come uno degli appuntamenti cardine promossi dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, un sigillo di qualità e un’ulteriore conferma del suo ruolo strategico nel tessuto culturale e sportivo locale.

Ispiratori di questa avventura sono Emiliano Cantagallo, figura di spicco nel mondo del cicloturismo e promotore di campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale per ciclisti, e Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1 e attuale testimonial Ferrari, la cui esperienza e passione per il mondo motoristico contribuiscono a elevare il profilo dell’evento.

Un elemento distintivo e di grande rilievo è la partnership con l’Esercito Italiano, che presenta la “Roma Esercito XXIVh”.

Questa presenza non è una mera vetrina istituzionale, ma un’opportunità unica per il pubblico di entrare in contatto con le attività dell’Esercito in maniera coinvolgente e interattiva.

Dalla palestra di roccia alla stazione di addestramento con istruttori del Metodo di Combattimento Militare, fino al percorso di military fitness guidato dai paracadutisti della Brigata Folgore, il pubblico avrà modo di sperimentare in prima persona l’eccellenza e la preparazione delle Forze Armate.

Questa integrazione sottolinea l’importanza della disciplina, della resilienza e del lavoro di squadra, valori che si riflettono anche nello spirito dell’evento sportivo.

La nuova edizione introduce anche una significativa innovazione: il “Roma Green Mobility Market XXIVh”.

Questo mercato dell’usato dedicato alla bicicletta rappresenta una risposta concreta alla crescente sensibilità verso la sostenibilità ambientale e la promozione di alternative di mobilità urbana a basso impatto.

La presenza di negozianti leader del settore garantisce un’offerta di alta qualità, con biciclette revisionate e certificate, incoraggiando la circolarità e riducendo l’impatto ambientale.

Il mercato non è solo un’occasione per acquistare una bicicletta a prezzi accessibili, ma anche un punto di incontro e scambio tra appassionati, esperti e professionisti del settore.

Roma Sport XXIVh Sara Assicurazioni si configura quindi come un evento poliedrico, capace di coniugare la passione per lo sport con l’attenzione all’ambiente e alla comunità, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente per tutti i partecipanti.