Roma-Stoccarda: Arbitra l’inglese Brooks, sfida cruciale in Europa League

La settima giornata del torneo di Europa League si appresta a infiammare il panorama calcistico europeo, con sfide cruciali per la qualificazione al turno successivo.

L’attenzione si concentra in particolare sul match Roma-Stoccarda, un confronto di importanza strategica affidato alle cure dell’arbitro inglese John Brooks.

La sua designazione sottolinea la fiducia dell’Uefa nei confronti di un fischietto esperto, noto per la sua rigorosità e capacità di gestione delle dinamiche di gioco, qualità fondamentali in un incontro potenzialmente acceso come quello che attende le due contendenti.

L’organico arbitrale inglese si completa con Simon Bennett e Neil Davies sulle linee di fallo, figure essenziali per supportare Brooks nel prendere decisioni tempestive e accurate.

Darren England ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale, assicurando una supervisione costante del gioco e fornendo supporto all’arbitro principale e agli assistenti.

La tecnologia VAR, sempre più centrale nel processo decisionale calcistico, sarà gestita da Jarred Gillett, coadiuvato dall’arbitro VAR assistente Pol van Boekel, entrambi responsabili di esaminare le azioni dubbie e fornire indicazioni all’arbitro in campo.

Parallelamente, la partita Bologna-Celtic, ospitata allo Stadio Dall’Ara, è stata assegnata all’arbitro greco Vasilis Fotias.

La sua presenza sul campo testimonia l’impegno dell’Uefa nel coinvolgere arbitri di diverse nazionalità, promuovendo così una cultura calcistica più ampia e inclusiva.

Andreas Meintanas e Michail Papadakis affiancheranno Fotias come assistenti, mentre Alexandros Tsakalidis ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale, garantendo una gestione efficiente dei tempi di recupero e degli eventuali intervalli di gioco.

La conduzione VAR è affidata all’esperto Angelos Evangelou, supportato dall’arbitro VAR assistente Bram Van Driessche.

La scelta degli arbitri, come sempre, è frutto di un’attenta valutazione che tiene conto dell’esperienza, della competenza e della forma fisica dei fischietto.

La loro presenza sul campo, supportata dalle moderne tecnologie, mira a garantire un’applicazione rigorosa del regolamento, contribuendo a rendere le partite di Europa League un’esperienza equa e appassionante per giocatori e tifosi.

L’attenzione all’imparzialità e alla precisione, valori fondamentali nel mondo del calcio, si riflette nella designazione di un organico arbitrale qualificato e preparato ad affrontare le sfide che lo attendono.