Roma Woman in Champions League: un trionfo per il calcio femminile italiano.

La Roma Woman ha conquistato un posto prestigioso nella fase a gironi della UEFA Women’s Champions League, un risultato che consacra la sua stagione e affianca la Juventus, campione d’Italia in carica, tra le protagoniste europee.

Il percorso delle giallorosse, segnato da una iniziale battuta d’arresto nella gara di andata contro lo Sporting Lisbona (1-2), si è coronato con una convincente vittoria in terra portoghese (2-0), sancendo l’ingresso di due squadre italiane nella competizione continentale più importante per il calcio femminile.

L’ammissione della Roma Woman rappresenta un punto di svolta, non solo per la società capitolina, ma per l’intero panorama del calcio femminile italiano.

La presenza di tre formazioni italiane – Juventus, Roma e Inter – nelle coppe europee, testimonia un’evoluzione significativa a livello di competitività, organizzazione e investimenti, proiettando il campionato nazionale verso nuovi orizzonti internazionali.

“Questo successo è una pietra miliare per il calcio femminile in Italia,” ha commentato Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women.

“La Roma Woman ha dimostrato carattere, determinazione e un’elevata qualità di gioco, superando un ostacolo importante.

La Juventus, già qualificata grazie al titolo nazionale, e l’Inter, impegnata nell’Europa Cup, avranno l’opportunità di rappresentare al meglio il nostro movimento e di misurarsi con le migliori squadre del Vecchio Continente.

L’augurio è che l’Inter, forte del suo percorso, riesca a replicare l’impresa della Roma, superando con successo le qualificazioni.

“La prossima fase, caratterizzata da un sorteggio che si terrà a Nyon e che coinvolgerà le diciotto squadre ammesse, promette emozioni intense e sfide di alto livello.

L’attenzione si concentra ora sulla preparazione delle squadre italiane, che dovranno affrontare avversarie agguerrite e ben organizzate, al fine di raggiungere risultati prestigiosi e consolidare il ruolo del calcio femminile italiano nel panorama europeo.

Il trionfo della Roma Woman, lungi dall’essere un evento isolato, si configura come il simbolo di una crescita esponenziale e di un futuro promettente per il movimento calcistico femminile in Italia.