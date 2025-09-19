RSG Group e Serenis: Benessere Olistico, Mente e Corpo in Armonia

Il percorso verso il benessere olistico è sempre più riconosciuto come un viaggio complesso e multidimensionale, che trascende la mera forma fisica.

RSG Group Italia, leader globale nel settore del fitness con i suoi rinomati marchi McFIT, Gold’s Gym e John Reed Fitness, e Serenis, innovativo centro medico online specializzato in psicoterapia e nutrizione – con una crescente presenza fisica a Roma e Milano – uniscono le forze in una partnership strategica volta a ridefinire il concetto di salute.

Questa collaborazione non è semplicemente un accordo commerciale, ma una dichiarazione d’intenti: un impegno a promuovere un approccio al benessere che consideri l’individuo nella sua interezza.

L’iniziativa si concretizzerà attraverso una comunicazione coordinata, che coinvolgerà canali digitali e spazi fisici, con campagne visive di forte impatto all’interno dei centri fitness RSG Group in tutta Italia.

RSG Group Italia, forte della sua filosofia che vede il fitness come pietra angolare di uno stile di vita attivo e appagante, condivide con Serenis la convinzione che il benessere sia un mosaico composto da più tessere.

L’attività fisica regolare è fondamentale, ma non sufficiente; la salute mentale e un’alimentazione consapevole rappresentano pilastri altrettanto cruciali.

Attraverso questa partnership, gli abbonati e i dipendenti RSG Group Italia avranno accesso a tariffe agevolate per sedute di psicoterapia e consulenza nutrizionale offerte da Serenis, un supporto tangibile per affrontare le sfide quotidiane e coltivare una maggiore resilienza emotiva.

L’accesso semplificato avviene sia online, che tramite codici QR distribuiti nei club, rendendo l’offerta accessibile e immediata.

“La nostra visione è quella di democratizzare il benessere, rendendolo accessibile a tutti,” afferma Giuseppe Ingenio, Partnership B2B e Marketing Specialist RSG Group Italia.

“Questa collaborazione con Serenis ci permette di estendere la nostra offerta, fornendo ai nostri abbonati e collaboratori gli strumenti necessari per costruire un percorso di crescita personale duraturo e sostenibile.

“Veronica Castelli, Head of Brand e Creative Serenis, sottolinea l’importanza di normalizzare la cura della salute mentale.

“Crediamo fermamente che il futuro del benessere risieda nell’integrazione tra mente e corpo, e la partnership con RSG Group ci offre una piattaforma ideale per portare il nostro supporto psicologico e nutrizionale all’interno di un contesto dedicato al movimento e alla forma fisica.

È un passo fondamentale per abbattere lo stigma che ancora circonda le tematiche legate al benessere mentale e incoraggiare un approccio più proattivo alla cura di sé.

“Questa sinergia strategica tra RSG Group e Serenis non è un semplice accordo, ma un investimento nel futuro del benessere, un impegno a fornire alla comunità un supporto completo e integrato, rispondendo alla crescente consapevolezza che una vita appagante richiede un equilibrio armonioso tra corpo, mente e alimentazione.

È un’evoluzione significativa per entrambe le realtà, che riconoscono l’urgenza di offrire soluzioni innovative e accessibili per affrontare le sfide del vivere bene nel XXI secolo.