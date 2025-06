Sara Errani e il Padel: riflessioni, resilienza e futuro olimpico.

L’entusiasmo palpabile che traspare dalle sue recenti performance alimenta un desiderio irrefrenabile di proseguire. L’abbandono, in questo contesto, si configura come un’opzione ardua, quasi impensabile. Sara Errani, icona indiscussa del tennis italiano, riflette sul proprio percorso sportivo in vista del torneo di Padel a Roma, dove ha ricevuto una “wild card” come riconoscimento della sua straordinaria carriera. La complessità del gioco, che si rivela profondamente differente tra competizioni individuali e a squadre, si fa sentire con il passare degli anni, richiedendo un adattamento continuo e una profonda resilienza.L’auspicio di vedere il Padel integrato nel programma olimpico è espresso con veemenza: “Lo spero tantissimo”, afferma Errani, sottolineando la rapida e inarrestabile crescita di questa disciplina sportiva. L’ironia emerge quando, incalzata sulla possibilità di un suo immediato cambio di sport in caso di inclusione olimpica, risponde con un sorriso.L’approccio al torneo romano è caratterizzato da un’inaspettata serenità. “Sto bene, sorprendentemente bene”, confida, evidenziando la sua preparazione mentale, un elemento cruciale per affrontare le sfide che la attendono. La consueta fase di rilassamento post-vittoria è sostituita da una focalizzazione intensa, un segno di maturità sportiva.Errani sottolinea i benefici reciproci tra il tennis e il padel. La pratica del padel affina la sua tecnica e tattica nel tennis, mentre la versatilità sportiva, già consolidata in Spagna, le permette di transitare fluidamente tra le due discipline. Nonostante l’assenza di aspettative specifiche, il suo obiettivo primario è valutare il livello delle giocatrici più affermate.Il pensiero volge poi alla recente finale persa da Jannik Sinner. La delusione è tangibile: “È un peccato enorme”, dichiara, analizzando l’amarezza di perdere con un match point a portata di mano, a brevissimo raggio dalla vittoria. Un momento cruciale, un attimo che può cambiare il corso di una partita e lasciare un senso di frustrazione profonda. La sua empatia nei confronti del giovane campione italiano è evidente, testimonianza di una sportività esemplare. Il supporto e la comprensione, in questi frangenti, rappresentano un valore aggiunto, un segno di maturità e solidarietà all’interno della comunità sportiva.