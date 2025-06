Skateboard a Roma: Olimpo, Talenti e Futuro dello Sport

La luce del sole accarezza un palcoscenico sportivo unico, incastonato in un contesto urbano di straordinaria bellezza, offrendo una prospettiva suggestiva che amplifica l’importanza dell’evento. Questa competizione rappresenta non solo un momento di spettacolo, ma anche una piattaforma cruciale per il futuro, un’occasione privilegiata per elevare il profilo dei giovani talenti e per promuovere lo skateboard a livello globale.Il mio percorso personale si appresta a una nuova, emozionante fase, un capitolo che mi vedrà impegnato in attività stimolanti presso il Comitato Olimpico Internazionale. L’entusiasmo è palpabile, un’energia che si alimenta alla prospettiva di contribuire a plasmare il futuro dello sport olimpico.Un momento di particolare significato ha visto la presenza di Kristy Coventry, appena eletta Presidente del CIO e formalmente in carica a partire dal 23 giugno. La sua partecipazione alla Coppa del Mondo di Skateboard a Roma, con lo sfondo imponente del Colosseo, testimonia un impegno immediato verso le discipline emergenti e un desiderio di connettersi direttamente con gli atleti. Al suo fianco, il Presidente uscente Thomas Bach ha salutato la nuova leadership, segnando il passaggio di consegne in un contesto di continuità e rinnovamento.La presenza del presidente della Federazione Italiana Skateboard, Sabatino Aracu, sottolinea l’importanza crescente dello skateboard nel panorama sportivo italiano e il sostegno del CONI a questa disciplina. La figura di Franco Carraro, candidato alla presidenza del CONI, aggiunge una nota di attenzione al futuro della governance sportiva nazionale, con implicazioni dirette sulla promozione e lo sviluppo di discipline come lo skateboard. L’evento, con la sua cornice storica e la presenza di figure chiave del panorama olimpico e sportivo internazionale, simbolizza la convergenza tra tradizione e innovazione, tra passato e futuro, sottolineando il ruolo dello sport come veicolo di crescita, di ispirazione e di connessione globale. La sfida ora è quella di capitalizzare questa visibilità, trasformando l’interesse suscitato in un impegno concreto per lo sviluppo dello skateboard e per la creazione di nuove opportunità per i giovani atleti.