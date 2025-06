Sport e Turismo: Il Lazio si Promuove con i Giovani Talenti

L’iniziativa congiunta tra la Figc e la Regione Lazio, ufficialmente lanciata durante l’emozione dell’ultimo Campionato Europeo, sta generando un impatto positivo tangibile, come testimonia l’atmosfera vibrante che ha animato lo Stadio “Domenico Francioni” di Latina in occasione della finalissima Under 18 Professionisti tra Roma e Torino. L’assessore allo sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, ha illustrato i risultati finora raggiunti, delineando un percorso di sinergia tra due mondi spesso percepiti come distinti: lo sport e il turismo.”Abbiamo creato una piattaforma innovativa,” ha affermato Palazzo, “che eleva il valore dello sport come veicolo di promozione territoriale. Non si tratta semplicemente di ospitare eventi, ma di mettere in luce il patrimonio culturale e paesaggistico delle province laziali, spesso relegato in secondo piano rispetto al fascino intramontabile di Roma. Questi giovani talenti, questi atleti che rappresentano il futuro del calcio italiano, diventano ambasciatori dei nostri luoghi, attirando l’attenzione su una regione ricca di storia, arte e tradizioni.”L’assessore ha sottolineato come l’iniziativa miri a costruire un’esperienza immersiva per i giovani atleti e per il pubblico, incentivando la scoperta e l’apprezzamento del territorio. Si tratta di un investimento strategico per lo sviluppo economico e sociale della regione, con un occhio di riguardo alla valorizzazione delle eccellenze locali, dal turismo enogastronomico all’artigianato.L’impegno della Regione Lazio si concretizza nell’organizzazione di un ciclo di finali giovanili, futsal e calcio che, fino al 30 giugno, animeranno tutte le province, per un totale di venticinque incontri cruciali. Questo calendario eventi rappresenta un’opportunità unica per promuovere l’immagine del Lazio a livello nazionale e internazionale, contribuendo a rafforzare il suo posizionamento come destinazione sportiva di eccellenza.”L’entusiasmo che respiriamo stasera,” ha concluso Palazzo, “è la conferma che siamo sulla strada giusta. Ma siamo consapevoli che possiamo e dobbiamo fare ancora di più. Il prossimo appuntamento a Frosinone sarà un ulteriore passo avanti in questo percorso di crescita condivisa. Lavoreremo incessantemente per ampliare l’offerta, coinvolgendo sempre più comunità e offrendo esperienze indimenticabili a tutti i partecipanti.” L’obiettivo primario è quello di trasformare ogni evento in un’occasione per celebrare lo sport, il territorio e le sue inestimabili risorse.