Tragedia nel basket: Rieti a porte chiuse, lutto in tutti i campionati.

Un velo di lutto e profonda costernazione avvolge il panorama cestistico italiano, a seguito di un tragico evento che ha squarciato la normalità delle competizioni.

Le partite casalinghe della RSR Sebastiani Rieti in A2 si disputeranno a porte chiuse, una decisione imposta con urgenza dal consiglio straordinario della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), presieduto da Gianni Petrucci, in seguito all’efferato assalto al pullman dei tifosi della Pistoiese, costato la vita all’autista, Raffaele Marianella.

La gravità della situazione ha portato l’Ufficio Giudiziario della FIP ad aprire un fascicolo d’indagine, richiedendo al Tribunale Federale di disporre, in via cautelare, la disputa a porte chiuse delle partite interne di Rieti fino al completamento delle indagini.

Il termine di questa misura restrittiva rimane legato all’acquisizione dei risultati dell’inchiesta giudiziaria, sottolineando come la giustizia sportiva dipenda dall’evoluzione del procedimento penale.

Oltre alla decisione riguardante le partite di Rieti, il Consiglio FIP ha annullato l’amichevole prevista tra la nazionale italiana, in preparazione alle prossime competizioni internazionali, e la stessa Sebastiani Rieti.

Un gesto simbolico, unitamente alla predisposizione di un minuto di silenzio e l’utilizzo del lutto al braccio in tutte le partite di questa settimana, in ogni campionato, testimonia il profondo cordoglio per la perdita di Raffaele Marianella.

Il presidente Petrucci, con fermezza, ha stigmatizzato l’azione dei responsabili, definendoli non tifosi, ma delinquenti.

Ha ribadito l’importanza di proteggere il valore dell’universo cestistico e di tutelare l’immagine del vero tifoso, quello che condivide la passione per la pallacanestro con la sua famiglia.

Alla riunione, il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha sollecitato un segnale forte e inequivocabile, affinché logiche criminali non contaminino non solo il basket, ma l’intera sfera sportiva, auspicando una collaborazione sinergica con il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, e il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Il commissario tecnico della nazionale italiana, Luca Banchi, ha espresso il suo rammarico per come un atto isolato possa offuscare il lavoro di un’intera comunità, sottolineando la necessità di non permettere a elementi esterni di appropriarsi di un patrimonio sportivo costruito con passione e dedizione.

La decisione di mantenere il raduno della nazionale, nonostante il lutto, è stata presa nel rispetto della memoria della vittima, ma anche per non disperdere l’impegno profuso dagli atleti azzurri.

L’evento tragico ha messo a fuoco la fragilità del tessuto sociale e la necessità di promuovere valori di rispetto, legalità e responsabilità all’interno e all’esterno degli impianti sportivi.

La pallacanestro italiana è chiamata a reagire con dignità e a rafforzare il suo impegno verso la costruzione di un futuro più sicuro e appassionante per tutti i suoi protagonisti.