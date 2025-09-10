Vanderson: Preoccupazione a Roma, in dubbio il terzino per il Torino.

Un’ombra di preoccupazione si è addensata sul fronte Roma, legata alle condizioni fisiche di Vanderson Wesley, terzino destro convocato dalla nazionale brasiliana.
L’esito della recente partita contro la Bolivia, dove il giocatore è stato relegato a spettatore dalla tribuna, ha sollevato interrogativi sulla sua affidabilità per le prossime sfide del club capitolino.
Le prime indicazioni mediche provenienti dal Brasile suggeriscono un’infiammazione a carico della coscia, ma la gravità della lesione e i tempi di recupero necessari rimangono al momento incerti.
La prognosi è avvolta nella riservatezza fino al ritorno del calciatore a Trigoria, dove saranno eseguiti accertamenti più approfonditi.
L’infortunio di Vanderson rappresenta una potenziale complicazione per mister Gian Piero Gasperini, in vista del cruciale impegno domenicale contro il Torino.
La sua assenza, se confermata, priverebbe la difesa giallorossa di un elemento chiave, noto per la sua velocità, la propensione offensiva e la solida capacità di cross.
La gestione di questo infortunio si rivela particolarmente delicata.
Il ritorno anticipato del giocatore dal Brasile, con la conseguente necessità di sottoporlo a valutazioni mediche accurate, richiede una tempistica precisa e un approccio cauto.
Il club romano dovrà bilanciare l’urgenza di avere a disposizione un giocatore fondamentale con l’imperativo di evitare di aggravare la lesione, rischiando un prolungamento dei tempi di recupero.
L’attesa è concentrata sull’analisi dei referti medici che verranno elaborati a Trigoria, dal quale dipenderà la stesura di un bollettino ufficiale che chiarirà le condizioni fisiche di Vanderson e la sua potenziale disponibilità per la partita contro il Torino.
Nel frattempo, la tifoseria giallorossa spera in un rapido recupero del terzino, consapevole dell’importanza che il suo contributo può avere nel percorso della squadra.
La situazione, al momento, si configura come un vero e proprio banco di prova per lo staff medico e tecnico della Roma.