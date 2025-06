Achille Polonara: Diagnosi a sorpresa, affronta la leucemia.

La brusca conclusione della sua partecipazione ai playoff, subito dopo gara 2 della semifinale contro Milano, aveva lasciato un’ombra di incertezza. La diagnosi ufficiale, inizialmente celata dietro la sigla di una mononucleosi, si è rivelata oggi, con una gravità inaspettata e profondamente commovente: Achille Polonara, pilastro della Virtus Segafredo Bologna e figura di spicco nella nazionale italiana di pallacanestro, affronta una sfida di straordinaria portata.È stata confermata la diagnosi di leucemia mieloide, una condizione che lo vede attualmente ricoverato presso il reparto di ematologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Orsola Malpighi di Bologna. La professionalità e la competenza del team medico bolognese sono fondamentali in questo momento delicato e le terapie specifiche sono già state avviate, con l’obiettivo di affrontare la malattia con la massima efficacia possibile.La notizia ha scosso profondamente il mondo del basket, sia in Italia che all’estero. Achille Polonara, con la sua grinta, la sua dedizione al campo e il suo carattere combattivo, è diventato un simbolo per i tifosi, un esempio di talento e professionalità. La sua forza d’animo, ora, sarà messa a dura prova, ma la comunità sportiva e i suoi sostenitori sono al suo fianco, offrendo supporto e incoraggiamento.Al di là della sua abilità atletica, Polonara incarna valori di impegno, sacrificio e amore per la maglia, qualità che lo hanno reso un punto di riferimento per la Virtus e per la nazionale. La sua esperienza, la sua leadership e la sua capacità di motivare il gruppo saranno inevitabilmente carenti in questo momento, ma la speranza è che possa presto tornare a condividere con noi la sua passione per il basket.Questa situazione, al di là del dolore e della preoccupazione che suscita, pone anche una luce importante sulla ricerca scientifica e sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie ematologiche. La lotta di Achille Polonara, ora, assume un significato ancora più ampio, diventando un esempio di resilienza e un monito per tutti a prendersi cura della propria salute. Il suo coraggio e la sua determinazione, in questo percorso difficile, saranno fonte di ispirazione per molti e un promemoria che, anche di fronte alle avversità più ardue, la speranza e la forza interiore possono prevalere.