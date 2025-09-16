Achille Polonara: Trapianto di midollo, la speranza è alta

Martedì 16 agosto, Achille Polonara intraprenderà un percorso di cura cruciale con il ricovero in ospedale per un trapianto di midollo osseo.

La notizia, resa pubblica dallo stesso atleta della Dinamo Sassari, rappresenta un capitolo significativo nella sua lotta contro la malattia che lo ha forzato a rinunciare agli Europei di basket.

L’intervento, preceduto da un ciclo chemioterapico stimato tra i 5 e i 6 giorni, dovrebbe concretizzarsi tra il 23 e il 24 settembre.

Un elemento di speranza risiede nell’elevata compatibilità, pari al 90%, della donatrice, giovane donna residente negli Stati Uniti.

Questo dato suggerisce una maggiore probabilità di successo nell’innesto e riduce potenzialmente il rischio di complicazioni post-operatorie.

Al di là delle immediate sfide mediche, Polonara dimostra una straordinaria resilienza e un forte orientamento al futuro.

La sua dichiarazione riguardo alla scelta della Virtus Bologna rivela una lucidità e un’integrità degne di nota.

L’atleta ha esplicitamente espresso il desiderio di non essere percepito come un elemento di “compiacenza”, un peso emotivo da sopportare a fronte della sua condizione.

Rifiutare un’offerta puramente caritatevole denota un rifiuto di definizioni e un’affermazione del proprio valore come atleta.

La preferenza per la Dinamo Sassari riflette un’ambizione ben precisa: quella di riprendere l’attività agonistica.

Un ruolo di scout, pur gratificante, avrebbe significato l’addio al campo, un concetto inaccettabile per un uomo che sente il basket come parte integrante della propria identità.

L’obiettivo primario è superare i controlli medici e riconquistare il parquet, un traguardo che testimonia la forza di volontà e la determinazione di un campione.

La sua storia, al di là dell’aspetto sportivo, incarna un messaggio universale di speranza e di lotta per la vita, con la consapevolezza che anche nei momenti più ardui, la passione e l’ambizione possono illuminare il cammino.